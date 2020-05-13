FA будет судиться с ФИФА по поводу наказания "Челси"

В следующем месяце Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит жалобу FA на ФИФА по поводу трансферного запрета "Челси".

Напомним, в феврале прошлого года ФИФА вынесла неожиданно суровое решение в отношении "Челси", запретив лондонскому клубу регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон.



Такому наказанию "синие" подверглись за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков не старше 18 лет.



Одновременно ФИФА наказал Ассоциацию как недосмотревшую организацию штрафом, который впоследствии был снижен до 290 тысяч фунтов.



Благодаря апелляции в CAS "Челси" удалось смягчить свое наказание, а теперь, сообщает Sky Sports, и FA решила потягаться с ФИФА в суде.



Заседание CAS по жалобе Ассоциации на ФИФА намечено на 26 июня и должно состояться, несмотря на пандемию коронавируса.