Леманн призвал игроков не бояться коронавируса
Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн заявил, что профессиональным футболистам не нужно переживать насчет коронавируса.
На прошлой неделе в прессе появились слухи, что до 50 футболистов из клубов Премьер-Лиги могут отказаться от выхода на поле из-за связанных с COVID-19 опасений после возобновления сезона.
Однако Леманн убежден, что коронавирус не представляет угрозы для игроков, которые обычно даже не замечают, как переболели.
"У нас хватает игроков, которые были инфицированы, но у них не было никаких симптомов. Поэтому я думаю, что для молодых и здоровых людей, обладающих сильной иммунной системой, это не такая большая проблема".
"Весь этот карантин опирается только на то, что однажды найдут вакцину и смогут лечить вирус какими-то препаратами. Но это лишь надежда — пока у нас ничего нет".
"Поэтому нельзя все закрывать и останавливать — ты должен жить с этим. Думаю, игроки должны быть готовы справляться с этим, если симптомы не так уж страшны".
"Если ты настроен позитивно, если ты следишь за собой и своим иммунитетом, вероятнее всего с тобой ничего страшного не случится", — сообщил Леманн, который недавно сам переболел коронавирусом, beIN Sports.
13.05.2020 13:00
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Последние комментарии:
Почему-то люди думают, что бояться вируса нужно только из-за того, что от него можно умереть. Но ведь на самом деле, если ты, например, молодой, то бояться нужно из-за того, что ты можешь заразить других людей, которые могут умереть. Или людей, которые вряд ли умрут, но могут заразить других людей и так далее. До некоторых это не доходит.
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оказывается не только безвиз живет в гараже ,но и полузащитники в перчатках
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Старый фириц - так-то матерый бокс ту бокс!)
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Бывший полузащитник ты серёзно???????
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Ну да,помню этого знаменитого полузащитника(вратаря)!!!))))
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