Леманн призвал игроков не бояться коронавируса

Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн заявил, что профессиональным футболистам не нужно переживать насчет коронавируса.

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что до 50 футболистов из клубов Премьер-Лиги могут отказаться от выхода на поле из-за связанных с COVID-19 опасений после возобновления сезона.



Однако Леманн убежден, что коронавирус не представляет угрозы для игроков, которые обычно даже не замечают, как переболели.



"У нас хватает игроков, которые были инфицированы, но у них не было никаких симптомов. Поэтому я думаю, что для молодых и здоровых людей, обладающих сильной иммунной системой, это не такая большая проблема".



"Весь этот карантин опирается только на то, что однажды найдут вакцину и смогут лечить вирус какими-то препаратами. Но это лишь надежда — пока у нас ничего нет".



"Поэтому нельзя все закрывать и останавливать — ты должен жить с этим. Думаю, игроки должны быть готовы справляться с этим, если симптомы не так уж страшны".



"Если ты настроен позитивно, если ты следишь за собой и своим иммунитетом, вероятнее всего с тобой ничего страшного не случится", — сообщил Леманн, который недавно сам переболел коронавирусом, beIN Sports.