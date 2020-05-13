Леманн призвал игроков не бояться коронавируса

Йенс Леманн Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн заявил, что профессиональным футболистам не нужно переживать насчет коронавируса.

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что до 50 футболистов из клубов Премьер-Лиги могут отказаться от выхода на поле из-за связанных с COVID-19 опасений после возобновления сезона.

Однако Леманн убежден, что коронавирус не представляет угрозы для игроков, которые обычно даже не замечают, как переболели.

"У нас хватает игроков, которые были инфицированы, но у них не было никаких симптомов. Поэтому я думаю, что для молодых и здоровых людей, обладающих сильной иммунной системой, это не такая большая проблема".

"Весь этот карантин опирается только на то, что однажды найдут вакцину и смогут лечить вирус какими-то препаратами. Но это лишь надежда — пока у нас ничего нет".

"Поэтому нельзя все закрывать и останавливать — ты должен жить с этим. Думаю, игроки должны быть готовы справляться с этим, если симптомы не так уж страшны".

"Если ты настроен позитивно, если ты следишь за собой и своим иммунитетом, вероятнее всего с тобой ничего страшного не случится", — сообщил Леманн, который недавно сам переболел коронавирусом, beIN Sports.


Метки Леманн

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 13.05.2020 13:47 # ilovemanutd
    Почему-то люди думают, что бояться вируса нужно только из-за того, что от него можно умереть. Но ведь на самом деле, если ты, например, молодой, то бояться нужно из-за того, что ты можешь заразить других людей, которые могут умереть. Или людей, которые вряд ли умрут, но могут заразить других людей и так далее. До некоторых это не доходит.

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  2. martingor 13.05.2020 13:17 # martingor
    оказывается не только безвиз живет в гараже ,но и полузащитники в перчатках

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  3. french 13.05.2020 13:11 # french
    Старый фириц - так-то матерый бокс ту бокс!)

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  4. df1992 13.05.2020 13:09 # df1992
    Бывший полузащитник ты серёзно???????

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  5. ifos 13.05.2020 13:08 # ifos
    Ну да,помню этого знаменитого полузащитника(вратаря)!!!))))

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