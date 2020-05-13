"Челси" уверен в приобретении Анхеля Гомеса
"Челси" уверен в приобретении юного полузащитника "Манчестер Юнайтед" Анхеля Гомеса.
19-летний Гомес находится на очень хорошем счету в "Юнайтед", однако в этом сезоне сыграл только шесть матчей за команду Оле Гуннара Сульшера, и это вызывает раздражение у начинающего футболиста.
Пресса уже несколько месяцев спекулирует насчет отъезда Гомеса с "Олд Траффорд", сватая Анхеля в различные клубы, включая "Ювентус".
По информации Daily Mirror, Гомес действительно собирается уйти из "Юнайтед" по истечении своего контракта в конце следующего месяца, чтобы играть регулярно. Анхель отклонил предложение "красных дьяволов" о новой сделке с зарплатой в 30 тысяч фунтов в неделю и нанял суперагента Пини Захави, чтобы устроить свое будущее.
Захави уже провел переговоры с директором "Челси" Мариной Грановской, и теперь "синие" надеются вскоре оформить переход игрока юношеской сборной Англии U-20.
Если этот трансфер состоится, и Гомес свободным агентом перейдет в "Челси", "Юнайтед" все равно сможет рассчитывать на компенсацию — за воспитание игрока.
13.05.2020 12:00
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Последние комментарии:
В Челси пойдёт по арендам за игровой практикой
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Не очень понятно, но очень интересно
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Уйти в Челси, чтобы чаще играть? Хотя в МЮ шансов играть больше? Логично
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изи топоря увели у скума ах ах
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По хорошему ему надо идти в более слабый клуб и желательно за границу
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