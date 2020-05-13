"Челси" уверен в приобретении Анхеля Гомеса

Анхель Гомес "Челси" уверен в приобретении юного полузащитника "Манчестер Юнайтед" Анхеля Гомеса.

19-летний Гомес находится на очень хорошем счету в "Юнайтед", однако в этом сезоне сыграл только шесть матчей за команду Оле Гуннара Сульшера, и это вызывает раздражение у начинающего футболиста.

Пресса уже несколько месяцев спекулирует насчет отъезда Гомеса с "Олд Траффорд", сватая Анхеля в различные клубы, включая "Ювентус".

По информации Daily Mirror, Гомес действительно собирается уйти из "Юнайтед" по истечении своего контракта в конце следующего месяца, чтобы играть регулярно. Анхель отклонил предложение "красных дьяволов" о новой сделке с зарплатой в 30 тысяч фунтов в неделю и нанял суперагента Пини Захави, чтобы устроить свое будущее.

Захави уже провел переговоры с директором "Челси" Мариной Грановской, и теперь "синие" надеются вскоре оформить переход игрока юношеской сборной Англии U-20.

Если этот трансфер состоится, и Гомес свободным агентом перейдет в "Челси", "Юнайтед" все равно сможет рассчитывать на компенсацию — за воспитание игрока.


Метки Гомес, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. feldkurat 13.05.2020 12:44 # feldkurat
    В Челси пойдёт по арендам за игровой практикой

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  2. blueswin 13.05.2020 12:34 # blueswin
    Не очень понятно, но очень интересно

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  3. ilovemanutd 13.05.2020 12:28 # ilovemanutd
    Уйти в Челси, чтобы чаще играть? Хотя в МЮ шансов играть больше? Логично

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  4. j-silver 13.05.2020 12:25 # j-silver
    изи топоря увели у скума ах ах

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  5. xah 13.05.2020 12:07 # xah
    По хорошему ему надо идти в более слабый клуб и желательно за границу

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