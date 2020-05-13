"Челси" уверен в приобретении Анхеля Гомеса

"Челси" уверен в приобретении юного полузащитника "Манчестер Юнайтед" Анхеля Гомеса.

19-летний Гомес находится на очень хорошем счету в "Юнайтед", однако в этом сезоне сыграл только шесть матчей за команду Оле Гуннара Сульшера, и это вызывает раздражение у начинающего футболиста.



Пресса уже несколько месяцев спекулирует насчет отъезда Гомеса с "Олд Траффорд", сватая Анхеля в различные клубы, включая "Ювентус".



По информации Daily Mirror, Гомес действительно собирается уйти из "Юнайтед" по истечении своего контракта в конце следующего месяца, чтобы играть регулярно. Анхель отклонил предложение "красных дьяволов" о новой сделке с зарплатой в 30 тысяч фунтов в неделю и нанял суперагента Пини Захави, чтобы устроить свое будущее.



Захави уже провел переговоры с директором "Челси" Мариной Грановской, и теперь "синие" надеются вскоре оформить переход игрока юношеской сборной Англии U-20.



Если этот трансфер состоится, и Гомес свободным агентом перейдет в "Челси", "Юнайтед" все равно сможет рассчитывать на компенсацию — за воспитание игрока.