Виейра оценил игру "Арсенала" при Артете

Экс-капитан "Арсенала" Патрик Виейра положительно оценил преображение "канониров" после прихода на должность главного тренера Микеля Артеты.

Заняв место Унаи Эмери в декабре, Артета пока не смог кардинально изменить результаты — на момент остановки сезона "Арсенал" занимал только девятое место в Премьер-Лиге, а также вылетел из Лиги Европы.



Тем не менее, Виейра считает, что игра лондонской команды изменилась в лучшую сторону.



"Конечно, я слежу за "Арсеналом". Как говорят, однажды "канонир" — "канонир" навсегда. Поэтому я постоянно за ними слежу, смотрю их матчи и могу сказать, что Артета вернул энергию. Вот это по-настоящему интересно".



"Складывается впечатление, что игроки хотят играть за клуб, а также за своего тренера, и это очень важно", — цитирует Виейра Daily Star.