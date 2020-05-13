Виейра оценил игру "Арсенала" при Артете
Экс-капитан "Арсенала" Патрик Виейра положительно оценил преображение "канониров" после прихода на должность главного тренера Микеля Артеты.
Заняв место Унаи Эмери в декабре, Артета пока не смог кардинально изменить результаты — на момент остановки сезона "Арсенал" занимал только девятое место в Премьер-Лиге, а также вылетел из Лиги Европы.
Тем не менее, Виейра считает, что игра лондонской команды изменилась в лучшую сторону.
"Конечно, я слежу за "Арсеналом". Как говорят, однажды "канонир" — "канонир" навсегда. Поэтому я постоянно за ними слежу, смотрю их матчи и могу сказать, что Артета вернул энергию. Вот это по-настоящему интересно".
"Складывается впечатление, что игроки хотят играть за клуб, а также за своего тренера, и это очень важно", — цитирует Виейра Daily Star.
13.05.2020 11:00
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