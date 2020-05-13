Пол Мерсон: "Я алкоголик и выпивал минимум 35 пинт в неделю"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон рассказал о глубине своих проблем с алкоголем и азартными играми.

В свое время Мерсон был отличным футболистом и до сих пор обожаем фанатами "Арсенала", за который он забил 78 голов в 327 матчах.



А вот в жизни за пределами поля Мерсон не слишком преуспел. Пол начал выпивать, употреблять наркотики и развлекать себя ставками, еще будучи игроком, потратив на эти цели 7 миллионов фунтов.



После завершения игровой карьеры проблемы Мерсона только усугубились — в феврале 2012 Пол даже устроил аварию в состоянии алкогольного опьянения.



Однако сейчас 52-летний англичанин, который в третий раз женат и имеет шесть детей, чувствует, что окончательно победил свои вредные привычки, рассказав об этом в документальном шоу Harry's Heroes телеканала ITV.



Это шоу спасло мою жизнь, 100 процентов".



"Я дважды отправлялся на лечение, но это никогда не помогало, потому что люди заставляли меня туда отправиться — заставлял клуб или заставляла FA. На сей раз я делаю это для себя. Знаете, я был сыт по горло. Я хотел этого".



"Я чувствую себя в 100 раз лучше, моя жизнь кардинально изменилась. Невозможно сравнивать мое состояние с тем, что было год назад".



"Мою жизнь спасло то, что я оказался в команде. Прежде я выпивал минимум 35 пинт в неделю и развлекался ставками. Но теперь я трезвенник и больше не делаю ставок. Как только я разобрался с алкоголем, я перестал делать ставки".



"Я пришел к выводу, что я беспомощен перед алкоголем — я алкоголик. Это моя болезнь. Выпивка и ставки нанесли большой ущерб моей жизни".



"Будучи алкоголиком, мне сложно возвращаться в норму. Сейчас мне довольно грустно оглядываться назад и видеть, что я впустую тратил свою жизнь", — цитирует Мерсона Daily Mail.