Роуз отверг "Челси" из-за тренировочной базы

Защитник "Ньюкасла" Данни Роуз признался, что в юности отверг "Челси", потому что ему не понравилась тренировочная база "синих".

Свое первичное футбольное воспитание Роуз получил в академии "Лидса". Там Данни был на хорошем счету, но в какой-то момент почувствовал, что должен выйти из зоны комфорта.



Роуз мог продолжить карьеру в "Челси", однако "синие" его разочаровали, и через год он присоединился к "Тоттенхэму", которому принадлежит до сих пор.



"Я начинал в "Лидсе", когда мне было 11. В 16 я отправился в "Тоттенхэм".



"В "Лидс" я пришел довольно сырым игроком. Я не знал об игре в одно касание. Мне потребовалась пара лет, чтобы познать основы, и к 14 годам я стал одним из лучших".



"Я мог отправиться в "Челси", когда мне было 15. Я посетил их тренировочную базу, но она мне не понравилась, и спустя год я выбрал "Тоттенхэм".



"Это внушало страх, я нервничал, но и нуждался в этом. Вы знаете, чем занимается 15-летний юноша, когда постоянно находится в окружении друзей. Мне нужно было уйти от этого, и я рад, что сделал этот шаг", — цитирует Роуза Football.London.