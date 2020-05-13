Лига возьмет письменное согласие с игроков насчет COVID-19

Премьер-Лига возьмет письменное согласие с каждого игрока насчет протоколов безопасности перед возвращением к тренировкам.

Как сообщает The Guardian, в среду утром Премьер-Лига проведет видеоконференцию с главными тренерами всех 20 клубов Премьер-Лиги, после чего отдельно пообщается с капитанами команд или представителями каждой команды в Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



Премьер-Лига и медицинские эксперты, которые будут привлечены к обеим встречам, попытаются объяснить игрокам и тренерам, почему возвращение к тренировкам и затем к матчам будет безопасным для их здоровья, несмотря на пандемию коронавируса.



Премьер-Лиге и медикам придется проявить все свое красноречие, потому что заставить силой футболистов тренироваться и играть не удастся.



По информации Sky Sports, все игроки должны будут добровольно предоставить письменные согласия с протоколами, регулирующими тренировочный процесс в условиях пандемии. Для соблюдения установленных правил каждый клуб назначит "ответственного сотрудника по COVID-19".



Премьер-Лига и клубы собираются воздействовать на игроков не только уговорами. Если возобновить сезон сейчас не удастся, то футбол может быть поставлен на паузу до следующего года — такие слова услышат игроки, сообщает The Telegraph.



Daily Mirror добавляет, что двое игроков одного клуба уже уведомили свое руководство, что не вернутся к тренировкам, так что это проблема может оказаться серьезнее, чем вопрос нейтральных полей.