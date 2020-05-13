Скоулз рассказал о сорвавшемся переходе Роналдиньо в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, как "красные дьяволы" едва не приобрели Роналдиньо.

Роналдиньо был на пороге перехода из ПСЖ в "Юнайтед" летом 2003. По словам Скоулза, "дьяволы" уже готовились объявить номер, под которым бы выступал бразильский кудесник.



Однако в последний момент Роналдиньо передумал и решил связать свое будущее с "Барселоной".



"Какие из сорвавшихся трансферов "Юнайтед" я могу вспомнить? Например, Харри Кьюэлла. Он отказал нам и отправился в "Ливерпуль", но мы особо не переживали насчет этого. Также могу назвать Дамьена Даффа. Арьен Роббен был очень близок к переходу к нам".



"Но, думаю, особенно выделяется здесь Роналдиньо. Не помню, в какому году это было, но я думал, что босс договорился с ним".



"В то время мы совершали предсезонное турне, и, думаю, клуб был очень близок к тому, чтобы объявить о его переходе и дать ему игровой номер, но в последнюю минуту он изменил свой выбор и перешел в "Барселону".



"Это было очень странно, потому что в рамках того турне мы играли против "Барселоны". Все мы были в восторге по поводу предстоящего матча".



"Роналдиньо, вот это игрок! Мы думали, что он добавит нашей команде нечто особенное, примерно как это сделал Эрик Кантона".



"И вот три дня спустя мы играли против него в Сиэттле, поэтому каждый пытался его ударить! Мы пытались победить его, потому что он не перешел к нам", — приводит слова Скоулза Daily Mirror.