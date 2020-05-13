"Пэлас" видит в Дайче преемника для Ходжсона

"Кристал Пэлас" рассматривает Шона Дайча из "Бернли" в качестве преемника для своего главного тренера Роя Ходжсона.

Лишь в марте Ходжсон продлил свой контракт с "орлами" на следующий сезон. На "Селхерст Парк" высоко оценивают проделанную Роем работу и хотят сохранить экс-наставнка сборной Англии как можно дольше.



Вместе с тем грядущим летом Ходжсону исполнится уже 73. Рой является самым возрастным тренером в истории Премьер-Лиги, и "Пэлас" просто не может не думать о преемнике.



Как утверждает Daily Mirror, "Пэлас" уже определился с долгосрочной заменой для Ходжсона, собираясь пригласить на эту роль Дайча. "Орлы" считают, что тренерский стиль Шона во многом похож на стиль Роя.



Как и Ходжсон, Дайч зарекомендовал себя специальном, который может стабильно давать результат при весьма скромных ресурсах.



Таким образом, "Пэлас" стал очередным клубом, куда сватают Дайча. В прошлом интерес к Шоу приписывали "Эвертону", "Вест Хэму" и "Астон Вилле".