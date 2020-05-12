Денис Суарес объяснил свой провал в "Арсенале"

Полузащитник Денис Суарес прокомментировал провальные полсезона в составе "Арсенала".

Суарес присоединился к "канонирам" в январе 2019, но сыграл лишь шесть матчей, после чего вернулся в "Барселону", которая затем продала Дениса в "Сельту".



В рамках Премьер-Лиги Суарес суммарно провел на поле только 67 минут, совершенно не проявив себя. Сам Денис объясняет свой провал проблемами со здоровьем.



"Естественно, это была плохая аренда, потому что я не играл. Однако так сложились обстоятельства, и я бы хотел, чтобы фанаты понимали это".



"Унаи Эмери сказал мне, что ищет вингера — на позицию, где играли Алекс Ивоби и Генрих Мхитарян. Это не моя лучшая позиция, но я могу играть на фланге. Он настаивал: "Переходи. Ты будешь играть. Не оставайся в "Барселоне". Играй, играй, играй, и затем мы можем выкупить тебя".



"Я хотел, чтобы "Арсенал" купил меня, но в то время "Арсенал" не мог себе этого позволить. Они лишь сказали: "Переходи к нам, играй регулярно, и когда у тебя останется год по контракту, мы сможем выкупить тебя". Ладно, это звучало неплохо".



"Правда в том, что я отказал другим командам. "Реал Бетис", "Севилья", "Милан" — все они хотели меня. Я рискнул, отправившись в аренду. Я мог перейти в другой клуб, получив контракт на четыре-пять лет. Это говорит о том, как сильно я хотел проявить себя в "Арсенале". Но люди не знают всего, что произошло".



"Я сыграл свой первый матч против "Манчестер Сити", а спустя 10 дней получил травму против БАТЭ в Лиге Европы. Мне было так больно в паху. Углубленное обследование ничего не показало, но там был отек возле лобковой кости. У меня возникал резкая боль, когда я бегал, бил по мячу или делал пас. Мне было так сложно. Я мог играть только на 30 процентов от своей лучшей формы".



"Как долго я был в своей лучшей форме? Только первую неделю".



"Я чувствовал, что моя форма ухудшается. После матча с БАТЭ мне было невероятно больно. Каждое движение, смена курса, каждый удар доставляли мне боль. Я пытался тренироваться, превозмогая боль. Но из этого ничего хорошего выйти не могло. Я был не в состоянии играть в свой лучший футбол", — сообщил Суарес The Athletic.