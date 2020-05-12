Оуэн рассказал, почему перешел в МЮ вместо возвращения в "Ливерпуль"

Майкл Оуэн Бывший нападающий Майкл Оуэн рассказал байку о том, почему вместо возвращения в "Ливерпуль" он перешел в "Манчестер Юнайтед".

Оуэн присоединился к "Юнайтед" в 2009 году и за три сезона на "Олд Траффорд" забил пять голов в 31 матче Премьер-Лиги, выиграв один титул и один Кубок Лиги.

По словам Оуэн, изначально он мечтал вернуться в "Ливерпуль", но Рафаэль Бенитес, тогда тренировавший "красных", предпочел ему другого нападающего. Когда же Майкл узнал, что его хочет "Юнайтед", то не мог в это поверить.

"Я уходил из "Ньюкасла", и первым делом мне позвонил Карра (Джейми Каррагер) и сказал: "Поговори с Рафой Бенитесом".

"Вскоре Карра перезвонил и сказал: "Ничего не выйдет, он собирается подписать кого-то другого". Думаю, это был Давид Нгог, но у него в команде уже были замечательные игроки, и он не нуждался еще в одном центральном нападающем. И что мне было делать?"

"Мой агент переговорил практически с каждым клубом на планете, чтобы выяснить, кто заинтересован во мне. Моими вариантами были "Халл", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". Можете себе представить ход моих мыслей: отправлюсь в "Эвертон" — меня будут ненавидеть, отправлюсь в "Манчестер Юнайтед" — меня будут ненавидеть".

"Естественно, моим приоритетным выбором был "Ливерпуль", но если "Ливерпуль" не хочет меня, тогда "Манчестер Юнайтед" — лучший вариант из этих трех. Они выступают в Лиге Чемпионов, мне не пришлось бы переезжать, я знаю многих парней оттуда".

"Я не мог поверить в свою удачу, когда "Манчестер Юнайтед" обратился насчет меня. Вот я — регрессирующий, как я думал, футболист, но чемпионы Англии все равно хотят меня. Я был в абсолютном восторге", — сообщил Оуэн BBC Radio 5 Live.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Оуэн

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2020 22:00

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  1. xin 12.05.2020 23:33 # xin
    Хороший был футболист, жаль загубили бездарные тренеры зеропуков, заставляя играть под уколами на износ.

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  2. blackdreamer 12.05.2020 23:10 # blackdreamer
    топарёк лютый был , нарезки его просто мёд
    жаль реал загубил тебя миша
    твои постеры висели у меня из журнала футбол

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  3. lambert757 12.05.2020 22:38 # lambert757
    Помойка - это твой рот

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  4. tigerpool 12.05.2020 22:05 # tigerpool
    Он что каждый год по 2-3 раза дает эту интервью? Еще тогда же все поняли зачем он выбрал эту помойку

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  5. raimbek1 12.05.2020 22:03 # raimbek1
    И выиграл титул чемпиона Англии в МЮ, правильно сделал. А в Лайверпуле ему это никогда не светило

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