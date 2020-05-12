Клубы Премьер-Лиги хотят Кьезу

Генеральный директор "Фиорентины" Джо Бароне заявил, что несколько клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к вингеру Федерико Кьезе.

Кьеза является воспитанником "Фиорентины" и к своим 22 голам накопил солидный опыт выступлений в Серии А, еврокубках и сборной Италии.



Главными претендентами на Кьезу считаются "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако издание Daily Mail уверено, что "Арсенал", "Тоттенхэм", "Интер" и "Ювентус" тоже заинтересованы в Федерико.



"Кьеза — игрок "Фиорентины". К нам в дверь стучатся клубы насчет Кьезы, и некоторые из них говорят по-английски... Давайте посмотрим — в данный момент нам просто нужно доиграть сезон, и Кьеза полностью сосредоточен на хорошей игре за нас", — сообщил Бароне Gazzetta dello Sport.



Добавим, что до кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Кьеза оценивался в 60 миллионов фунтов. Вероятно, теперь Федерико, забивший шесть голов и отдавший семь результативных передач в 26 матчах этого сезона, будет доступен за меньшие деньги.