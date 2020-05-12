"Ливерпуль" сможет поднять кубок Премьер-Лиги на "Энфилде"

Сезон Премьер-Лиги не будет остановлен окончательно из-за раскола клубов и правительства насчет нейтральных полей.

Еще на прошлой неделе казалось, что против идеи правительства сыграть оставшиеся 92 матча этого сезона Премьер-Лиги на нейтральных полях выступают отдельные аутсайдеры.



Однако в понедельник клубы провели очередную видеоконференцию, а исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс объявил, что все 20 участников дивизиона хотят сохранить возможность играть на домашних стадионах, пускай и без зрителей.



Могло сложиться впечатление, что между Премьер-Лигой и властями назревает конфликт, однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что премьер Борис Джонсон и его министры готовы пойти на уступки.



Правительство готово разрешить клубам Премьер-Лиги играть домашние и выездные матчи, если не будет возражений со стороны местных полицейских управлений, которые обеспечивают безопасность на играх.



По информации издания, в полиции не видят особых проблем. Несмотря на тяжелую обстановку в стране из-за пандемии коронавируса, у стражей порядка хватает кадров — тем более за обеспечение безопасности во время матчей клубы платят из своего кармана.



Таким образом, если остальные вопросы тоже будут решены, есть все шансы, что "Ливерпуль" сможет поднять чемпионский титул на родном "Энфилде", пускай и пустом.