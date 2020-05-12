"Ливерпуль" сможет поднять кубок Премьер-Лиги на "Энфилде"
Сезон Премьер-Лиги не будет остановлен окончательно из-за раскола клубов и правительства насчет нейтральных полей.
Еще на прошлой неделе казалось, что против идеи правительства сыграть оставшиеся 92 матча этого сезона Премьер-Лиги на нейтральных полях выступают отдельные аутсайдеры.
Однако в понедельник клубы провели очередную видеоконференцию, а исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс объявил, что все 20 участников дивизиона хотят сохранить возможность играть на домашних стадионах, пускай и без зрителей.
Могло сложиться впечатление, что между Премьер-Лигой и властями назревает конфликт, однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что премьер Борис Джонсон и его министры готовы пойти на уступки.
Правительство готово разрешить клубам Премьер-Лиги играть домашние и выездные матчи, если не будет возражений со стороны местных полицейских управлений, которые обеспечивают безопасность на играх.
По информации издания, в полиции не видят особых проблем. Несмотря на тяжелую обстановку в стране из-за пандемии коронавируса, у стражей порядка хватает кадров — тем более за обеспечение безопасности во время матчей клубы платят из своего кармана.
Таким образом, если остальные вопросы тоже будут решены, есть все шансы, что "Ливерпуль" сможет поднять чемпионский титул на родном "Энфилде", пускай и пустом.
12.05.2020 20:00
Просмотров: 714
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да какой там кубок бля. Сезон онулируют из-за короновируса.
(ответить)
да дайте уже кубок им, заебали, они заслужили.
Ливерпуль не виноваты, что половина их болельщиков на фапле долбаебы отбитые.
(ответить)
Че по пенсам? Опять нелегитимный чемпион да что ж такое...
Вчера пенсы тут пасту катали, что на нейтральных полях плохо играть, нечестно.
Пенсы даже с аутсайдерами в очко подолбились, но и тут были обоссаны, АХАХХАХАХАХАХА
(ответить)
Любой здравомыслящий человек понимает что сезон необходимо аннулировать. Футболистов и тренерский персонал необходимо беречь, чтобы в через полгода-год наслаждаться любимым нам футболом.
Аннулирование сезона и старт нового сезона только после изобретения вакцины. Никак иначе, все остальные желания "доиграть несмотря не на что" это чистый инфантилизм и фашизм.
Когда мир вернется к норме, все сторонники "доиграть сезон" должны быть отданы под суд.
(ответить)
Тупые лифаки))) норм обосали их в 2014 и 2019)))))
(ответить)
Хотелось бы услышать что-то подобное от более авторитетного источника. Ну и наконец уже пусть определяться что они будут делать и как. А то заебли ломаться полтора месяца. А так будет эпик лол, если разрешат играть на своих полях и все те мудаки, что воду мутили, все же вылетят къебням.
(ответить)
даже пустой Энфилд вызовет горящие пердаки у всех бичей
(ответить)
Картонный... ахпхпхахпа
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий