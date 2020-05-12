Ван дер Сар считает, что МЮ в двух-трех приобретениях от борьбы за титул

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар считает, что "красные дьяволы" нуждаются в двух-трех качественных приобретениях, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиги.

По мнению Ван дер Сара, главному тренеру "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру удалось выправить игру команды после нескольких нестабильных месяцев.



Эдвин убежден, что "дьяволам" по силам попасть в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона, а в следующем подопечные Сульшера могли бы поспорить за титул.



"Их (Сульшера и МЮ) медовый месяц был замечательным периодом, затем их изрядно трясло, но я думаю, в последние семь, восемь, девять недель они играли лучше".



"Они набирали очки. Они добились ряда хороших результатов против хороших команд. Конечно, я надеюсь, что лига возобновится, потому что им нужно попасть в зону Лиги Чемпионов".



"Думаю, самая важная вещь для них — сосредоточиться на следующем сезоне. Надеюсь, с двумя-тремя приобретениями они снова смогут соперничать с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", — цитирует Ван дер Сара Evening Standard.