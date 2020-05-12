Симеоне: "Победа над "Ливерпулем" — это не везение"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не согласился с тем, что его команда прошла "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов благодаря везению.

Одержав победу в первой встрече 1/8 финала с "Ливерпулем" со счетом 1:0, "Атлетико" отправился на "Энфилд", где командам пришлось играть 120 минут.



"Атлетико" даже пропустил второй гол в начале первого экстра-тайма, однако две ошибки голкипера "красных" Адриана позволили подопечным Симеоне выиграть и вторую встречу — 2:3.



Могло сложиться впечатление, что "Атлетико" повезло пробиться в четвертьфинал Лиги Чемпионов, но Симеоне так не считает.



"Футбол — это как бокс, потому что ты должен знать, когда время нанести удар".



"Мы в "Атлетико" знаем, какими достоинствами обладает наша команда. Был хороший пример, когда мы играли против "Ливерпуля", потрясающей команды. Мы знали, что можем навредить им".



"Когда они говорят, как нам повезло, я думаю о команде, которая проигрывала 2:0 и затем забила три гола. Это не везение. Матч нужно оценивать целиком", — сообщил Симеоне AS.