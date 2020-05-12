Симеоне: "Победа над "Ливерпулем" — это не везение"

Диего Симеоне и Юрген Клопп Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не согласился с тем, что его команда прошла "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов благодаря везению.

Одержав победу в первой встрече 1/8 финала с "Ливерпулем" со счетом 1:0, "Атлетико" отправился на "Энфилд", где командам пришлось играть 120 минут.

"Атлетико" даже пропустил второй гол в начале первого экстра-тайма, однако две ошибки голкипера "красных" Адриана позволили подопечным Симеоне выиграть и вторую встречу — 2:3.

Могло сложиться впечатление, что "Атлетико" повезло пробиться в четвертьфинал Лиги Чемпионов, но Симеоне так не считает.

"Футбол — это как бокс, потому что ты должен знать, когда время нанести удар".

"Мы в "Атлетико" знаем, какими достоинствами обладает наша команда. Был хороший пример, когда мы играли против "Ливерпуля", потрясающей команды. Мы знали, что можем навредить им".

"Когда они говорят, как нам повезло, я думаю о команде, которая проигрывала 2:0 и затем забила три гола. Это не везение. Матч нужно оценивать целиком", — сообщил Симеоне AS.


Метки Атлетико, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Симеоне

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 12.05.2020 18:46 # sausage
    Чё говорить? Норм сыграли в свой футбол. Но так ничего не выиграть и большим клубом не стать.

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  2. jirrort 12.05.2020 18:26 # jirrort
    Мората разъебал судейскую помойку

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  3. iceteam 12.05.2020 18:11 # iceteam
    По факту победили колбасу, красавцы)

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  4. xin 12.05.2020 18:06 # xin
    Позорный автобус

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