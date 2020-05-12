С вероятностью в 40 процентов сезон Премьер-Лиги 2019/20 не будет доигран

Премьер-Лига Владелец неназванного клуба Премьер-Лиги сообщил Sky Sports, что с вероятностью в 40 процентов этот сезон не будет доигран.

Напомним, накануне выяснилось, что клубы Премьер-Лиги не хотят играть на нейтральных полях, как на том настаивает правительство Великобритании. Однако это лишь одна из нескольких проблем, которые нужно преодолеть для возобновления сезона.

Еще одна большая преграда — нежелание игроков возвращаться к работе. Футболисты боятся принести коронавирус в свои семьи и заразить детей или пожилых родственников.

Также владелец неназванного клуба сообщил, что Премьер-Лига может ожидать судебных исков к себе, кто бы ни вылетел из высшего дивизиона.

"Никто не знает, что делать, если сезон не будет доигран. Это было бы лето хаоса. Я по-прежнему считаю, что отмена вылета была бы лучшим решением, и пускай один сезон у нас в лиге будет 22 команды, включая "Лидс" и "Вест Бромвич", — сообщил владелец.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1297

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. weorlfc 12.05.2020 16:39 # weorlfc
    Опять 3.14зда с Вест Хэма жути нагоняет

    (ответить)

  2. dallaslp 12.05.2020 16:37 # dallaslp
    "доиграть сезон - это катастрофическое решение для людей, но если никто не вылетит, тогда мы сыграем"

    (ответить)

  3. xah 12.05.2020 16:31 # xah
    Колбасоиды покончат собой

    (ответить)

  4. tigerpool 12.05.2020 16:31 # tigerpool
    Долбаебики не хотят вылетать в шип, по этому придумывают разные хитрости. Но до следующего года не будут допускать зрителей, тогда что и следующий сезон тоже пропускаем?

    (ответить)

  5. vyrentz 12.05.2020 16:10 # vyrentz
    Владелец одной неназванной команды, которая, несомненно, находится в очереди на вылет.

    (ответить)

  6. mancunia-planet 12.05.2020 16:03 # mancunia-planet
    Фифти фифти

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: