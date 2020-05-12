С вероятностью в 40 процентов сезон Премьер-Лиги 2019/20 не будет доигран
Владелец неназванного клуба Премьер-Лиги сообщил Sky Sports, что с вероятностью в 40 процентов этот сезон не будет доигран.
Напомним, накануне выяснилось, что клубы Премьер-Лиги не хотят играть на нейтральных полях, как на том настаивает правительство Великобритании. Однако это лишь одна из нескольких проблем, которые нужно преодолеть для возобновления сезона.
Еще одна большая преграда — нежелание игроков возвращаться к работе. Футболисты боятся принести коронавирус в свои семьи и заразить детей или пожилых родственников.
Также владелец неназванного клуба сообщил, что Премьер-Лига может ожидать судебных исков к себе, кто бы ни вылетел из высшего дивизиона.
"Никто не знает, что делать, если сезон не будет доигран. Это было бы лето хаоса. Я по-прежнему считаю, что отмена вылета была бы лучшим решением, и пускай один сезон у нас в лиге будет 22 команды, включая "Лидс" и "Вест Бромвич", — сообщил владелец.
12.05.2020 16:00
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Опять 3.14зда с Вест Хэма жути нагоняет
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"доиграть сезон - это катастрофическое решение для людей, но если никто не вылетит, тогда мы сыграем"
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Колбасоиды покончат собой
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Долбаебики не хотят вылетать в шип, по этому придумывают разные хитрости. Но до следующего года не будут допускать зрителей, тогда что и следующий сезон тоже пропускаем?
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Владелец одной неназванной команды, которая, несомненно, находится в очереди на вылет.
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Фифти фифти
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