С вероятностью в 40 процентов сезон Премьер-Лиги 2019/20 не будет доигран

Владелец неназванного клуба Премьер-Лиги сообщил Sky Sports, что с вероятностью в 40 процентов этот сезон не будет доигран.

Напомним, накануне выяснилось, что клубы Премьер-Лиги не хотят играть на нейтральных полях, как на том настаивает правительство Великобритании. Однако это лишь одна из нескольких проблем, которые нужно преодолеть для возобновления сезона.



Еще одна большая преграда — нежелание игроков возвращаться к работе. Футболисты боятся принести коронавирус в свои семьи и заразить детей или пожилых родственников.



Также владелец неназванного клуба сообщил, что Премьер-Лига может ожидать судебных исков к себе, кто бы ни вылетел из высшего дивизиона.



"Никто не знает, что делать, если сезон не будет доигран. Это было бы лето хаоса. Я по-прежнему считаю, что отмена вылета была бы лучшим решением, и пускай один сезон у нас в лиге будет 22 команды, включая "Лидс" и "Вест Бромвич", — сообщил владелец.