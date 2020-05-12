Премьер-Лига не будет сажать всю команду на карантин из-за одного заболевшего игрока

Премьер-Лига не будет сажать всю команду на карантин, если у какого-либо ее отдельного игрока будет выявлен COVID-19.

В понедельник 20 клубов Премьер-Лиги продолжили обсуждать протокол безопасности, который позволит им вернуться на тренировочные базы с 18 мая и начать играть в футбол с 12 июня, несмотря на пандемию коронавируса.



Клубы сошлись на том, что отдельные случаи заболевания COVID-19 среди игроков не должны стать проблемой — благодаря регулярному тестированию инфицированные футболисты будут изолироваться без вреда для своих партнеров по команде.



"Говоря о нашем протоколе по возвращению к тренировкам, если тест какого-либо игрока даст положительный результат и если этот игрок соблюдал социальную дистанцию, то этот игрок будет изолирован на некоторый период. В таком случае сажать остальную команду на карантин не придется, потому что игроки держали социальную дистанцию", — цитирует исполнительного директора Премьер-Лиги Ричарда Мастерса The Independent.



Идея о соблюдении социальной дистанции при контактных занятиях может показаться абсурдом, однако Мастерс заверил, что разрабатываемый протокол учитывает все нюансы и сделает процесс тренировок безопасным для игроков.