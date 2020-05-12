Арсен Венгер назвал свое лучшее зимнее приобретение за все время работы главным тренером "Арсенала".

Венгер никогда не был фанатом январского трансферного окна, однако это не помешало ему совершить несколько удачных покупок посреди сезона.



Например, в январе 2018 Венгер приобрел у дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга, который демонстрирует высокую результативность и с недавних пор является капитаном "канониров".



Однако своим лучшим зимним приобретением Венгер считает другого африканца — речь про нигерийского нападающего Нванкво Кану, который присоединился к "Арсеналу" в 1999 году, впоследствии выиграв с "канонирами" два титула Премьер-Лиги и два Кубка Англии.



"Нет, мне не нравилось покупать в январе. Потому что это как сменить обувь после половины марафона. Это неправильно — начав сезон, теми же игроками нужно и завершить его. Либо пускай окно будет открыто весь сезон, как это было, когда я приехал в Англию. Они приняли правило, которое ошибочно".



"Мое лучшее зимнее приобретение? За 20 лет это, наверное, Кану. Мы подписали его посреди сезона, и он хорошо себя проявлял и был отличным игроком", — сообщил Венгер beIN Sports.



