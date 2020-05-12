Конте: "Лэмпард может стать одним из лучших тренеров в мире"
Наставник "Интера" Антонио Конте считает, что его коллеге Фрэнку Лэмпарду из "Челси" по силам стать одним из лучших тренеров в мире.
Конте не довелось поработать с Лэмпардом как игроком в течение двух своих сезонов на "Стэмфорд Бридж", однако Антонио высоко оценивает первые шаги Фрэнка на тренерском поприще.
Конте советует Лэмпарду оставаться верным себе и верит, что это обеспечит Фрэнку успех в будущем.
"Думаю, Фрэнк очень хорошо делает свою работу. Это его второй опыт после "Дерби", так что ему было непросто стать тренером команды топ-уровня".
"Думаю, он обладает навыками и потенциалом, чтобы стать одним из лучших тренеров в мире. Он должен продолжать в том же духе, и я желаю ему успехов в будущем", — сообщил Конте Sky Sports.
12.05.2020 13:00
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