Конте: "Лэмпард может стать одним из лучших тренеров в мире"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Интера" Антонио Конте считает, что его коллеге Фрэнку Лэмпарду из "Челси" по силам стать одним из лучших тренеров в мире.

Конте не довелось поработать с Лэмпардом как игроком в течение двух своих сезонов на "Стэмфорд Бридж", однако Антонио высоко оценивает первые шаги Фрэнка на тренерском поприще.

Конте советует Лэмпарду оставаться верным себе и верит, что это обеспечит Фрэнку успех в будущем.

"Думаю, Фрэнк очень хорошо делает свою работу. Это его второй опыт после "Дерби", так что ему было непросто стать тренером команды топ-уровня".

"Думаю, он обладает навыками и потенциалом, чтобы стать одним из лучших тренеров в мире. Он должен продолжать в том же духе, и я желаю ему успехов в будущем", — сообщил Конте Sky Sports.


Метки Интер, Конте, Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2020 13:00

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