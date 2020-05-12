Полузащитник Танги Ндомбеле не покинет "Тоттенхэм" в ближайшее трансферное окно — даже на правах аренды.

Прошлым летом "шпоры" обновили свой трансферный рекорд, заплатив "Лиону" около 55 миллионов фунтов на Ндомбеле.



Очевидно, в Северном Лондоне на Танги возлагал большие надежды, однако болельщики "Тоттенхэма" пока не увидели лучшей игры в исполнении 23-летнего француза.



Ндомбеле очень невыразительно проводит этот сезон, регулярно оказывается в лазарете, а в марте даже на публику был раскритиковал своим наставником Жозе Моуриньо.



После выговора Моуриньо не утихают слухи, что по окончании сезона "Тоттенхэм" избавится от Ндомбеле. Одним из претендентов на Танги называлась "Барселона".



Однако Daily Mail и Evening Standard утверждают, что "Тоттенхэм" не продаст Ндомбеле и не отпустит Танги в аренду. Моуриньо сохраняет веру в полузащитника и хочет помочь тому освоиться в Премьер-Лиге.