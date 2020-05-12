Кандидат в президенты "Барселоны" хочет вернуть Гвардиолу

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта пообещал, что в случае своего избрания попытается вернуть на "Ноу Камп" главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Лапорта уже имеет опыт управления "Барселоной", занимая пост президента с 2003 по 2010 год. Как раз в этот период, в 2008, Гвардиола был повышен до главного тренера, прежде работая с молодежной командой каталонцев.



В данный момент президентом "Барселоны" является Жозеп Бартомеу, однако по окончании следующего сезона — как раз когда истекает контракт Гвардиолы с "Сити" — он освобождает свой пост.



Намереваясь занять место Бартомеу, Лапорта не побоялся дать громкое предвыборное обещание.



"Я был бы очень рад вернуть Пепа, но сейчас он в "Сити", и это решение зависит только от него. Для каждого, кто связан с "Барселоной", он является эталоном, и я думаю, многие фанаты испытали бы восторг, если бы он вернулся в клуб в качестве главного тренера".



"Я работаю над своим выдвижением. Я уже был президентом и хотел бы снова занять эту роль. В 2021 году ситуация в "Барселоне" будет драматичной, и мы должны это исправить", — цитирует Лапорту Sky Sports.