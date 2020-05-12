Конте: "Никогда не смогу отблагодарить Терри в полной мере"

Бывший наставник "Челси" Антонио Конте признался, что он безмерно благодарен Джону Терри.

Многим болельщикам "синих" Конте запомнился как тренер, который вывел Терри из стартового состава и подтолкнул Джона к отъезду со "Стэмфорд Бридж".



Терри сыграл лишь девять матчей в рамках Премьер-Лиги в своем последнем сезоне за "Челси" и ровно три года назад, в этот самый день, был торжественно заменен под оглушительные аплодисменты стадиона на 26-й минуте домашнего поединка против "Саутгемптона".



Однако Конте уверяет, что он ценил своего 26-го номера, и Джон помогал ему лучше контролировать раздевалку.



"Для меня было огромной честью тренировать такую легенду "Челси", как Джон Терри. Мы говорим о первоклассном человеке, очень хорошем человеке и игроке топ-уровня. Он очень мне помог в моем первом сезоне, на поле и за его пределами".



"Он был очень важен на тренировочном поле, поддерживая стандарты на высоком уровне во время занятий".



"Он сам захотел устроить такие проводы, потому что 26-й был его игровым номером, и мне было приятно предоставить ему эту возможность".



"Я никогда не смогу отблагодарить его в полной мере. Он был очень важен для меня и для нашей команды", — сообщил Конте в интервью Sky Sports.