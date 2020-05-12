Клубы Премьер-Лиги получат на 340 млн. фунтов меньше от телекомпаний

Клубы Премьер-Лиги недосчитаются около 340 миллионов фунтов, даже если этот сезон будет возобновлен.

Накануне клубы Премьер-Лиги продолжили обсуждение "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса, и главная движущая сила этого процесса — желание минимизировать финансовые потери, которые в любом случае будут огромны.



Как стало известно BBC, в 340 млн. фунтов оцениваются штрафные санкции со стороны британских и зарубежных телекомпаний в отношении клубов высшего английского дивизиона.



Компании вроде Sky Sporеs, BT Sport и Amazon получат для трансляций матчи с другими параметрами, нежели были прописаны в контрактах — игры будут проходить в другое время, без зрителей и, возможно, на других стадионах. По сути это будет другой телевизионный продукт.



При этом потери клубов Премьер-Лиги значительно возрастут — более чем вдвое, — если оставшиеся 92 матча не будут сыграны вовсе.