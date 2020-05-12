Все клубы Премьер-Лиги хотят играть на домашних стадионах

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс поведал, что все клубы дивизиона хотят играть домашние матчи на своих стадионах.

Как известно, британское правительство настаивает на том, чтобы оставшиеся 92 матча сезона Премьер-Лиги 2019/20 были сыграны на нейтральных полях. Власти думают, что это позволит минимизировать скопления фанатов в условиях пандемии коронавируса.



На прошлой неделе против нейтральных полей публично выступили "Брайтон", "Астон Вилла" и "Уотфорд", однако точка зрения аутсайдеров была поддержана остальными клубами, которые теперь попросят правительство пересмотреть свою позицию.



"Это не так, что нам придется упрашивать власти передумать — мы должны слушать друг друга. Думаю, некоторые наши клубы вправе сказать, что у них хорошие отношения со своими фанатами, и они смогут убедить своих фанатов не приходить к их домашним стадионам, когда они играют там матчи без зрителей".



"Такие клубы смогут лучше контролировать это, однако нам не нужно никого упрашивать — что нам нужно, так это принять совместное решение".



"Естественно, точка зрения властей такова, что проведение матчей на одобренных стадионах, которые не являются домашними для играющих там команд, выглядит наиболее безопасным".



"Мы поговорили с клубами на эту тему сегодня. Это открытый диалог, и он продолжится".



"Все клубы предпочли бы играть свои матчи дома, и они понимают, что это проблема, которой нужно найти решение", — сообщил Мастерс Sky Sports.