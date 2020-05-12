"Юнайтед" уверен в приобретении Дембеле

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении нападающего "Лиона" Муссы Дембеле.

Как известно, "красные дьяволы" находятся в поисках забивного нападающего с прошлого лета, когда они продали в "Интер" Ромелу Лукаку.



"Юнайтед" был близок к обретению проверенного бомбардира в январе, однако Эрлинг Бреут Холанд шокировал главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера и отправился из "Ред Булл" в дортмундскую "Боруссию".



За последние месяцы с переходом на "Олд Траффорд" связывали многих нападающих, включая Лаутаро Мартинеса из "Интера" и Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".



Для "дьяволов" вполне очевидно, что ни Мартинес, ни Вернер не рассматривают их клуб в качестве приоритетного варианта. Первый мечтает играть вместе со своим кумиром Лионелем Месси за "Барселону", а второй надеется на приглашение из "Ливерпуля".



В сложившейся ситуации, как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "Юнайтед" решил сосредоточиться на Дембеле, который в этом сезоне забил 22 гола с учетом всех соревнований.



За последние шесть месяцев скауты "Юнайтед" минимум трижды воочию просматривали 23-летнего француза и теперь готовы выдвинуть свое предложение в размере около 60 миллионов фунтов. Финансовые проблемы, связанные с досрочным окончанием сезона Лиги 1 из-за пандемии коронавируса, не оставляют "Лиону" иного выбора, кроме как отпустить своего бомбардира.



Интерес к Дембеле также проявляет "Челси", однако на "Олд Траффорд" уверены, что экс-игрок "Селтика" и "Фулхэма" предпочитает выступать именно за "Юнайтед".