Светская хроника за вторник

Килиан Мбаппе польщен интересом "Ливерпуля". Генрих Мхитарян не по карману "Роме". Сделка по смене владельцев "Ньюкасла" может быть заблокирована. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Андер Эррера сообщил, что его одноклубники Неймар и Килиан Мбаппе, которых сватали в "Барселону" и "Ливерпуль", соответственно, не покинут ПСЖ этим летом. (Daily Mail)



Мбаппе "очень польщен" интересом "Ливерпуля". (Le 10 Sport)



Если "Ливерпуль" вступит в борьбу за защитника "Наполи" Калиду Кулибали, то будет главным претендентом на игрока. (Gazzetta dello Sport)



"Манчестер Юнайтед" заинтересован в полузащитнике "Велес Сарсфилда" Тьяго Алмаде. (Tuttomercatoweb)



Бразильский нападающий "Юнайтед" Карлуш Винисиус стал целью для "Бенфики". (The Sun)



"Юнайтед" и "Тоттенхэм" сражаются за полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло. (Daily Express)



Американский защитник "Аякса" Сержиньо Дест попал на радар к "Тоттенхэму". (Calciomercato)



"Манчестер Сити" — фаворит в борьбе за правого защитника "Барселоны" Нелсона Семеду. (Manchester Evening News)



"Арсенал" надеется продлить аренду полузащитника "Реала" Дани Себальоса до конца сезона, но не будет выкупать игрока. (El Confidencial)



"Рома" не готова заплатить требуемые "Арсеналом" 15 миллионов фунтов за полузащитника Генриха Мхитаряна. (The Sun)



Вингер Райан Фрэйзер, чей контракт с "Борнмутом" истекает в следующем месяце, близк к договоренности с неназванным клубом. (Football Insider)



"РБ Лейпциг" поспорит с "Эвертоном" за 20-летнего защитника "Барселоны" Жан-Клера Тодибо. (HITC)



"Лестер" и "Интер" претендуют на полузащитника "Реал Бетис" Вильяма Карвалью, который доступен для трансфера за 14 млн. фунтов (O Jogo)



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УЕФА не отменит квалификацию в Лиге Чемпионов, несмотря на пандемию коронавируса. (Sky Sports)



Сделка по смене владельцев "Ньюкасла" оказалась под угрозой после того, как Премьер-Лиге были предоставлены документы о связи властей Саудовской Аравии с компаниями, которые занимаются пиратскими трансляциями английских матчей. (Daily Mail)



"Лидс" потеряет минимум 100 млн. фунтов, если на будущий сезон не попадет в Премьер-Лигу. (Daily Mail)



Клубы Премьер-Лиги обсуждают идею, по которой этот сезон не будет доигран, а итоговая таблица будет составлена, исходя из среднего количества набранных очков за матч. (Daily Mirror)



Испанская Ла Лига возобновится 12 июня, и матчи будут играться ежедневно в течение 35 дней. (Sky Sports)



Жоан Лапорта собирается вернуть тренера Хосепа Гвардиолу в клуб, если снова будет избран президентом "Барселоны". (Daily Star)



"Сити" не накажет защитника Кайла Уолкера за очередное нарушение режима самоизоляции. (Daily Mail)



Легенда "Арсенала" Ян Райт пожаловался на расистские оскорбления со стороны интернет-троллей. (Daily Mirror)



19-летний полузащитник "Аталанты" Андреа Ринальди умер после аневризмы мозга. (Daily Star)