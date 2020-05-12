Роуз против возобновления сезона в июне
Защитник "Ньюкасла" Данни Роуз раскритиковал планы Премьер-Лиги по возобновлению сезона в июне.
В понедельник британское правительство разрешило играть футбольные матчи без зрителей, начиная с 1 июня. Если клубы Премьер-Лиги договорятся, то сезон 2019/20 может возобновиться уже 12 июня.
Однако Роуз, который этот сезон проводит у "сорок" на правах аренды из "Тоттенхэма", считает, что угроза коронавируса по-прежнему слишком высока, и Премьер-Лига ставит под угрозу жизни людей ради своей наживы.
"Правительство говорит, что мы возвращаем футбол, чтобы поднять мораль нации".
"Мне плевать на мораль нации — мы рискуем жизнями людей. Нельзя даже заводить разговоры об игре футбол, пока количество заболевших резко не сократится".
"Это нелепо. Давайте посмотрим. Мне должны сделать тест в пятницу, поэтому давайте подождем и посмотрим".
"Я даже не слушал их заявление о том, что футбол не вернется до 1 июня или вроде того. Я даже не обращаю на это внимание. Мне грустно, потому что люди продолжают болеть и заражаться, и футбол — последнее, что нас должно волновать", — сообщил Роуз в инстаграме.
12.05.2020 00:05
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>Я даже не слушал их заявление о том, что футбол не вернется до 1 июня или вроде того. Я даже не обращаю на это внимание. Мне грустно, потому что люди продолжают болеть и заражаться, и футбол — последнее, что нас должно волновать"
Ну Роуз и дурачок, неужели он не понимает, что смерти от пандемии - это xepня на фоне массовых самовыпилов портовых по всему миру?
Ну а так, да, относительно второй мировой и бомбардировок Германии по мирному населению бриташки, пока только 50% потерь от той планки среди гражданских. Эт не повод тормозить футбол, правда те потери были за 6 лет, а тут всего пару месяцев. Но к чему нам эта математика? Мы ж не обрыганы какие то, YNWA!
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