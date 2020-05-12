Роуз против возобновления сезона в июне

Защитник "Ньюкасла" Данни Роуз раскритиковал планы Премьер-Лиги по возобновлению сезона в июне.

В понедельник британское правительство разрешило играть футбольные матчи без зрителей, начиная с 1 июня. Если клубы Премьер-Лиги договорятся, то сезон 2019/20 может возобновиться уже 12 июня.



Однако Роуз, который этот сезон проводит у "сорок" на правах аренды из "Тоттенхэма", считает, что угроза коронавируса по-прежнему слишком высока, и Премьер-Лига ставит под угрозу жизни людей ради своей наживы.



"Правительство говорит, что мы возвращаем футбол, чтобы поднять мораль нации".



"Мне плевать на мораль нации — мы рискуем жизнями людей. Нельзя даже заводить разговоры об игре футбол, пока количество заболевших резко не сократится".



"Это нелепо. Давайте посмотрим. Мне должны сделать тест в пятницу, поэтому давайте подождем и посмотрим".



"Я даже не слушал их заявление о том, что футбол не вернется до 1 июня или вроде того. Я даже не обращаю на это внимание. Мне грустно, потому что люди продолжают болеть и заражаться, и футбол — последнее, что нас должно волновать", — сообщил Роуз в инстаграме.