Клубы Премьер-Лиги смогут продлить истекающие контракты игроков до конца сезона

Клубы Премьер-Лиги договорились о продлении истекающих контрактов с игроками до окончания сезона 2019/20.

Во время состоявшейся в понедельник видеоконференции 20 клубов Премьер-Лиги не пришли к консенсусу по поводу возобновления сезона, однако встреча не было напрасной.



По крайней мере, клубы выработали общее решение насчет игроков, чьи контракты истекают 30 июня. Это было довольно серьезной проблемой, потому что количество таких футболистов исчисляется десятками.



Было решено, что такие игроки смогут продлить свои истекающие контракты до конца сезона, когда бы сезон 2019/20 ни закончился — в июле и августе.



Естественно, это будет возможно только при наличии договоренности между клубом и игроком — если футболист захочет уйти, то сможет это сделать, не дожидаясь окончании кампании.



"Сегодня мы договорились, что игроки смогут продлить свои контракты за пределы 30 июня и до конца сезона, но договоренность насчет этого должна быть достигнута обеими сторонами не позднее 23 июня", — цитирует исполнительного директора Премьер-Лиги Ричарда Мастерса The Independent.