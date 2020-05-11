Эрик Кантона мог перейти в "Ливерпуль"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс рассказал, что Эрик Кантона может перейти в мерсисайдский клуб до того, как оказался в "Манчестер Юнайтед".

Кантона стал настоящей легендой "Юнайтед", хотя отыграв там только пять лет, которым предшествовал один сезон за "Лидс".



Однако первым английским клубом французского нападающего мог стать "Ливерпуль", если бы Сунесс прислушался к рекомендации Мишеля Платини.



"Я был главным тренером "Ливерпуля", когда мы играли с "Осером" в Кубке обладателей кубков. Мы уступили 2:0 но выезде, но затем отыгрались дома со счетом 3:0".



"После матча Терри Литлвуд, который следил за безопасностью в ложе игроков и моей ложе, постучал в дверь и сказал, что там мой хороший друг хочет поговорить со мной".



"Я спросил: "Кто это?" Он сказал: "Это Мишель Платини". Он не был моим близким приятелем — я лишь однажды контактировал с ним, когда играл против него, выступая в Италии".



Он зашел и сказал: "У меня есть игрок для тебя, он стал настоящей проблемой во Франции, но он очень талантлив и идеально бы подошел твоему клубу". Я ответил: "Мишель, в данный момент я занят тушением пожаров, я пытаюсь избавиться от некоторых игроков, которые сопротивляются, я сражаюсь за контроль над раздевалкой. Противоречивая фигура — последнее, что мне нужно".



"Как вы знаете, тогда Эрик побывал на просмотре в "Шеффилд Уэнсдей" и затем перешел в "Лидс", а остальное — история. Когда он перешел в "Юнайтед", там была молодая команда с молодыми игроками, которым нужно было на кого-то равняться. Думаю, Эрик определенно стал таковым", — сообщил Сунесс Sky Sports.