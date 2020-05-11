Клубы Премьер-Лиги попросят правительство отказаться от нейтральных полей

Брайтон Премьер-Лига попросит британское правительство пересмотреть идею насчет использования нейтральных полей.

В понедельник 20 клубов Премьер-Лиги провели очередную видеоконференцию, обсуждая возобновление сезона в условиях пандемии коронавируса.

Также в понедельник британское правительство разрешило проводить спортивные мероприятия без зрителей, начиная с 1 июня, однако предложение властей сыграть оставшиеся 92 матча этого сезона Премьер-Лиги на нейтральных полях не нашло поддержки среди клубов.

Как сообщает The Times, минимум 12 клубов высказались против нейтральных полей, и теперь Премьер-Лига попробует поговорить с правительством, чтобы то разрешило командам играть на своих стадионах.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2020 20:00

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