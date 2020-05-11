Озил собрался в "Фенербахче" через год
Агент Месута Озила заявил, что его клиент собирается получить все свои деньги от "Арсенала" по контракту, чтобы затем уйти свободным агентом, оставив "канониров" без компенсации.
Напомним, в прошлом месяце Озил стал одним из трех игроков "Арсенала", отказавшихся от понижения своих зарплат, чтобы помочь клубу преодолеть разразившийся кризис.
Месут по-прежнему получает 350 тысяч фунтов в неделю и намерен продолжать это делать до июня 2021, когда истекает его контракт.
"У Месута остается год по контракту. В этом отношении ничего не изменится".
"Что будет дальше, покажет время. Месуту будет 32, и он сможет отыграть еще несколько лет. Месут и его семья примут решение".
"Я не могу говорить насчет Месута и "Фенербахче", потому что у меня нет права на это ввиду принципов конфиденциальности", — сообщил агент Эркют Согут в эфире beIN Sports.
Однако Акун Илыкалы, телеведущий, фанат "Фенербахче" и большой друг Озила, подтвердил слухи насчет планов Месута перебраться в Турцию.
"Когда его контракт истечет, фаворитом будет "Фенербахче". Мы уже работаем в этом направлении. Я очень бы хотел поведать вам детали, но не могу. Со временем мы обо всем расскажем", — поведал Илыкалы.
11.05.2020 19:00
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Неудивительно) гейсенал - терпилы)
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