Озил собрался в "Фенербахче" через год

Месут Озил Агент Месута Озила заявил, что его клиент собирается получить все свои деньги от "Арсенала" по контракту, чтобы затем уйти свободным агентом, оставив "канониров" без компенсации.

Напомним, в прошлом месяце Озил стал одним из трех игроков "Арсенала", отказавшихся от понижения своих зарплат, чтобы помочь клубу преодолеть разразившийся кризис.

Месут по-прежнему получает 350 тысяч фунтов в неделю и намерен продолжать это делать до июня 2021, когда истекает его контракт.

"У Месута остается год по контракту. В этом отношении ничего не изменится".

"Что будет дальше, покажет время. Месуту будет 32, и он сможет отыграть еще несколько лет. Месут и его семья примут решение".

"Я не могу говорить насчет Месута и "Фенербахче", потому что у меня нет права на это ввиду принципов конфиденциальности", — сообщил агент Эркют Согут в эфире beIN Sports.

Однако Акун Илыкалы, телеведущий, фанат "Фенербахче" и большой друг Озила, подтвердил слухи насчет планов Месута перебраться в Турцию.

"Когда его контракт истечет, фаворитом будет "Фенербахче". Мы уже работаем в этом направлении. Я очень бы хотел поведать вам детали, но не могу. Со временем мы обо всем расскажем", — поведал Илыкалы.


Метки Арсенал, Озил, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2020 19:00

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