Озил собрался в "Фенербахче" через год

Агент Месута Озила заявил, что его клиент собирается получить все свои деньги от "Арсенала" по контракту, чтобы затем уйти свободным агентом, оставив "канониров" без компенсации.

Напомним, в прошлом месяце Озил стал одним из трех игроков "Арсенала", отказавшихся от понижения своих зарплат, чтобы помочь клубу преодолеть разразившийся кризис.



Месут по-прежнему получает 350 тысяч фунтов в неделю и намерен продолжать это делать до июня 2021, когда истекает его контракт.



"У Месута остается год по контракту. В этом отношении ничего не изменится".



"Что будет дальше, покажет время. Месуту будет 32, и он сможет отыграть еще несколько лет. Месут и его семья примут решение".



"Я не могу говорить насчет Месута и "Фенербахче", потому что у меня нет права на это ввиду принципов конфиденциальности", — сообщил агент Эркют Согут в эфире beIN Sports.



Однако Акун Илыкалы, телеведущий, фанат "Фенербахче" и большой друг Озила, подтвердил слухи насчет планов Месута перебраться в Турцию.



"Когда его контракт истечет, фаворитом будет "Фенербахче". Мы уже работаем в этом направлении. Я очень бы хотел поведать вам детали, но не могу. Со временем мы обо всем расскажем", — поведал Илыкалы.