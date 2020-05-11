Пулишич: "Никто в "Челси" не заметил меня"

Кристиан Пулишич Вингер Кристиан Пулишич рассказал о своей первой встрече с игроками "Челси" — никто его даже не заметил.

Напомним, "синие" согласовали приобретение Пулишича у дортмундской "Боруссии" за 57.6 млн. фунтов еще посреди прошлого сезона.

Завершив выступление за сборную США прошлым летом, Пулишич почти сразу же приступил к предсезонной подготовке с командой Фрэнка Лэмпарда. Однако Кристиана приняли не так, как он, возможно, надеялся.

"Все случилось весьма безумным образом. Спустя одну неделю после Золотого кубка КОНКАКАФ, толком не отдохнув, я должен был сесть на самолет".

"Команда уже начала предсезонную подготовку в Японии, поэтому я сразу вылетел туда. Мне буквально пришлось добираться своим ходом, чтобы встретиться с командой, которая прилетела туда из Лондона".

"Я должен был сразу отправиться в отель, а далее по графику стояла тренировка. Я был уставшим, и не знал, что думать, кроме: "Теперь я в "Челси", и это безумие".

"Я сел в автобус, и игроки тоже как раз подошли. Каждый был наполовину сонным. Я занял место в автобусе, и никто даже не заметил меня. Может быть, один-два парня сказали "эй, привет", но я подумал про себя: "Что здесь происходит?"

"Эти первые пару дней я нервничал. Знаете, как это бывает, когда ты переходишь в новую команду", — цитирует Пулишича ESPN.


Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2020 18:00

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  1. wilegend 11.05.2020 18:39 # wilegend
    ходят легенды что его до сих пор не замечают, как и глотку мамки русика88

    (ответить)

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