Премьер-Лиге разрешено возобновить сезон в июне

Премьер-Лига Британское правительство официально разрешило возобновить сезон после 1 июня.

Сегодня премьер-министр Борис Джонсон и его соратники опубликовали 50-страничный документ с планом по постепенному возвращению страны к нормальной жизни в условиях затухающей пандемии коронавируса.

Если пандемия и дальше пойдет на спад, то с 1 июня будет разрешено проводить "культурные и спортивные мероприятия для телевизионных трансляций при отсутствии зрителей, дабы исключить риск близкого контакта людей".

Формально правительство дало зеленый свет Премьер-Лиге и Футбольной Лиге на возобновление сезона. Теперь футбольным организациям и клубам остается договориться между собой и определить протоколы безопасности.

На 21-й странице опубликованного документа также есть намек на то, что зрители могут не вернуться на спортивные стадионы, пока не будет найдена вакцина от COVID-19 — на это может потребоваться около года.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 11.05.2020 17:06 # brown-ale
    Голосование клубов еще никто не отменял. Ливерпукки, постучите по дереву.

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  2. rj1992 11.05.2020 17:01 # rj1992
    Лан хуй с ним, первый поздравлю ЛФК, заслужили с*ки))!

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