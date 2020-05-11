Премьер-Лиге разрешено возобновить сезон в июне
Британское правительство официально разрешило возобновить сезон после 1 июня.
Сегодня премьер-министр Борис Джонсон и его соратники опубликовали 50-страничный документ с планом по постепенному возвращению страны к нормальной жизни в условиях затухающей пандемии коронавируса.
Если пандемия и дальше пойдет на спад, то с 1 июня будет разрешено проводить "культурные и спортивные мероприятия для телевизионных трансляций при отсутствии зрителей, дабы исключить риск близкого контакта людей".
Формально правительство дало зеленый свет Премьер-Лиге и Футбольной Лиге на возобновление сезона. Теперь футбольным организациям и клубам остается договориться между собой и определить протоколы безопасности.
На 21-й странице опубликованного документа также есть намек на то, что зрители могут не вернуться на спортивные стадионы, пока не будет найдена вакцина от COVID-19 — на это может потребоваться около года.
11.05.2020 16:00
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Голосование клубов еще никто не отменял. Ливерпукки, постучите по дереву.
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Лан хуй с ним, первый поздравлю ЛФК, заслужили с*ки))!
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