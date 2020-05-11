"Ливерпуль" интересовался Махрезом до покупки Салаха

Вингер Рияд Махрез рассказал об интересе "Ливерпуля" до своего перехода в "Манчестер Сити".

Лето 2017 главный тренер "красных" Юрген Клопп искал в свою команду флангового нападающего, в итоге остановив свой выбор на Мохамеде Салахе.



Переход египтянина из "Ромы" стал большой трансферной удачей для "Ливерпуля", потому что Салах забил 91 гол в 144 матчах за команду Клоппа.



Если бы переманить Мохамеда тогда не удалось, "Ливерпуль" мог бы обратиться к своему запасному варианту в лице Махреза, который год спустя все-таки покинул "Лестер" и отправился в "Сити".



"До моего перехода в "Манчестер Сити" существовал интерес со стороны "Ливерпуля", но все было кончено, когда они подписали Мо Салаха", — сообщил Махрез DZ Foot.