"Ливерпуль" интересовался Махрезом до покупки Салаха

Рияд Махрез Вингер Рияд Махрез рассказал об интересе "Ливерпуля" до своего перехода в "Манчестер Сити".

Лето 2017 главный тренер "красных" Юрген Клопп искал в свою команду флангового нападающего, в итоге остановив свой выбор на Мохамеде Салахе.

Переход египтянина из "Ромы" стал большой трансферной удачей для "Ливерпуля", потому что Салах забил 91 гол в 144 матчах за команду Клоппа.

Если бы переманить Мохамеда тогда не удалось, "Ливерпуль" мог бы обратиться к своему запасному варианту в лице Махреза, который год спустя все-таки покинул "Лестер" и отправился в "Сити".

"До моего перехода в "Манчестер Сити" существовал интерес со стороны "Ливерпуля", но все было кончено, когда они подписали Мо Салаха", — сообщил Махрез DZ Foot.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2020 16:00

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  1. scouser2005 11.05.2020 16:50 # scouser2005
    Ну и что? Мало ли кем мы интересовались?
    Так рассказывает будто хочет сказать, что это он бы тогда 91 мяч за 144 матча забил бы.

    (ответить)

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