"Ливерпуль" интересовался Махрезом до покупки Салаха
Вингер Рияд Махрез рассказал об интересе "Ливерпуля" до своего перехода в "Манчестер Сити".
Лето 2017 главный тренер "красных" Юрген Клопп искал в свою команду флангового нападающего, в итоге остановив свой выбор на Мохамеде Салахе.
Переход египтянина из "Ромы" стал большой трансферной удачей для "Ливерпуля", потому что Салах забил 91 гол в 144 матчах за команду Клоппа.
Если бы переманить Мохамеда тогда не удалось, "Ливерпуль" мог бы обратиться к своему запасному варианту в лице Махреза, который год спустя все-таки покинул "Лестер" и отправился в "Сити".
"До моего перехода в "Манчестер Сити" существовал интерес со стороны "Ливерпуля", но все было кончено, когда они подписали Мо Салаха", — сообщил Махрез DZ Foot.
11.05.2020 16:00
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Ну и что? Мало ли кем мы интересовались?
Так рассказывает будто хочет сказать, что это он бы тогда 91 мяч за 144 матча забил бы.
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