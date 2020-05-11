Невилл: "Не нужно тратить 20 миллионов фунтов на Игало"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выступил против того, чтобы "красные дьяволы" выкупали нападающего Одиона Игало.
Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что "Шанхай Шеньхуа" рассчитывает на возвращение Игало из аренды к старту нового сезона китайской Суперлиги в июле.
Также утверждалось, что единственный способ для "Юнайтед" сохранить Игало — это выкупить Одиона, однако "Шанхай Шеньхуа" хочет 20 миллионов фунтов в качестве компенсации. Невилл не считает эту цену адекватной в условиях экономического кризиса.
"Разве Игало стоит 20 миллионов фунтов? В новых реалиях рынка — вероятно, нет. Он мог бы стоить этих денег, если бы продолжил забивать голы, но я думаю, что сейчас не нужно тратить на него 20 миллионов фунтов", — сообщил Невилл в инстаграме.
11.05.2020 15:00
Просмотров: 298
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: