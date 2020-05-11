"Манчестер Сити" купил бельгийский клуб

Родительская компания "Манчестер Сити" расширила свое портфолио, получив контроль над девятым клубом — "Ломмелем" из второго бельгийского дивизиона.

Напомним, City Football Group (CFG) полностью или частично принадлежат "Нью-Йорк Сити" из США, Мельбурн Сити" из Австралии, "Йокогама Ф. Маринос" из Японии, "Торке" из Уругвая, "Жирона" из Испании, "Сычуань Цзюню" из Китая и "Мумбаи Сити" из Индии.



А сегодня было официально объявлено, что CFG заключил сделку по приобретению "Ломмеля" — скромного клуба из бельгийской провинции Лимбург.



"Ломмель" выступает на стадионе, вмещающем 8 тысяч зрителей, и обладает репутацией клуба, который умеет находить и воспитывать талантливую молодежь.



"Бельгия — одна из лучших футбольных стран Европы, что подтверждается успехами их национальной команды и развитием игроков мирового уровня, некоторых из которых — вроде Кевина Де Брюйне и Венсана Компани — нам очень хорошо знакомы", — сообщил исполнительный директор "Сити" и CFG Ферран Сориано.