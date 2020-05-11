Ван Дейк вспомнил, как его едва не отчислили из академии

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк рассказал, что едва не был исключен из академии своего первого клуба.

Присоединившись к "Ливерпулю" в январе 2018, Ван Дейк заработал репутацию лучшего игрока в мире на своей позиции, однако этого уровня Виргил достиг не сразу.



В юности, занимаясь в академии "Виллем II" на родине в Голландии, Ван Дейк даже не был уверен, что станет профессиональным футболистом.



"Я играл в академии "Виллем II" на протяжении 10 лет. Когда мне было около 16, я оказался на грани того, что не перейду в следующий класс академии. Я был недостаточно хорош и часто оказывался в запасе".



"Летом у меня случился скачок роста, и дальше все было очень хорошо. Я даже перенес травму паховых мышц из-за того, что так сильно вырос, но дальше я прогрессировал большими шагами".



"Я стал регулярно играть, был назначен капитаном команды U-18, и меня расстраивало, что мне не удается дебютировать за первую команду "Виллем II". К сожалению, я так и не дебютировал там из-за принятых решений".



"Поэтому я перешел в "Гронинген", и это был великолепный шаг для моего развития как игрока и человека. Я впервые стал жить самостоятельно, я наслаждался этим и провел пару хороших сезонов за клуб. Важнее всего для меня в то время было развиваться", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.