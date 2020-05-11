Аутсайдеры Премьер-Лиги требуют отмены вылета

Большинство клубов из низшей таблицы Премьер-Лиги хотят, чтобы в этом сезоне никто не вылетал в Чемпионшип.

Как известно, Премьер-Лига и британское правительство настаивают на том, что оставшиеся 92 матча сезона 2019/20 необходимо сыграть на нейтральных полях.



Идея о нейтральных полях возмутила аутсайдеров — по слухам, до восьми клубов не желают лишаться фактора домашнего стадиона, пускай даже эти стадионы будут пустыми.



Как сообщает Sky Sports, претенденты на вылет готовы пойти на компромисс насчет нейтральных полей, если по итогам этого сезона три худшие команды не покинут Премьер-Лигу.



Впервые идея об отмене вылета была кратко озвучена еще две недели назад, но только сегодня, во время очередной видеоконференции 20 клубов, будет тщательно обсуждаться.



Ранее пресса сообщала, что против отмены вылета выступает FA. Кроме того, если в следующем году количество участников Премьер-Лиги увеличится, каждому достанется меньше призовых, чем если бы клубов было 20.