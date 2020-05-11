На текущей неделе Премьер-Лига собирается развеять сомнения игроков по поводу возвращения к тренировкам и матчам.

На текущей неделе клубы Премьер-Лиги попытаются согласовать со своими клубами план по возобновлению сезона в условиях пандемии.



Одна из задач Премьер-Лиги — провести разъяснительную работу с игроками, которые опасаются подхватить вирус и принести его в свои семьи.



Как сообщает Daily Mirror, Премьер-Лига уже разослала по клубам тренировочные протоколы и медицинские документы для ознакомления игроков, которым скажут, что тренироваться и играть в футбол будет "безопаснее, чем поход в супермаркет".