Играть в футбол будет "безопаснее, чем поход в супермаркет"

Тренировка На текущей неделе Премьер-Лига собирается развеять сомнения игроков по поводу возвращения к тренировкам и матчам.

На текущей неделе клубы Премьер-Лиги попытаются согласовать со своими клубами план по возобновлению сезона в условиях пандемии.

Одна из задач Премьер-Лиги — провести разъяснительную работу с игроками, которые опасаются подхватить вирус и принести его в свои семьи.

Как сообщает Daily Mirror, Премьер-Лига уже разослала по клубам тренировочные протоколы и медицинские документы для ознакомления игроков, которым скажут, что тренироваться и играть в футбол будет "безопаснее, чем поход в супермаркет".


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 454

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. emil7 11.05.2020 10:36 # emil7
    Потому что вирус фейк

    (ответить)

  2. scouser2005 11.05.2020 10:34 # scouser2005
    Да закрыть их в спортбазах на весь месяц до окончания сезона, выпуская только на поле и всего делов-то.. Вот вам реальный карантин будет, а не это якобы сиденье дома, а реально шастание по пабам и бабам.

    (ответить)

  3. chr1s8rown 11.05.2020 10:14 # chr1s8rown
    Гандоны. Когда карантин дайте развлечение.
    А трахатся с незнакомыми безопасгее чтоли калоли

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: