Играть в футбол будет "безопаснее, чем поход в супермаркет"
На текущей неделе Премьер-Лига собирается развеять сомнения игроков по поводу возвращения к тренировкам и матчам.
На текущей неделе клубы Премьер-Лиги попытаются согласовать со своими клубами план по возобновлению сезона в условиях пандемии.
Одна из задач Премьер-Лиги — провести разъяснительную работу с игроками, которые опасаются подхватить вирус и принести его в свои семьи.
Как сообщает Daily Mirror, Премьер-Лига уже разослала по клубам тренировочные протоколы и медицинские документы для ознакомления игроков, которым скажут, что тренироваться и играть в футбол будет "безопаснее, чем поход в супермаркет".
11.05.2020 10:00
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Последние комментарии:
Потому что вирус фейк
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Да закрыть их в спортбазах на весь месяц до окончания сезона, выпуская только на поле и всего делов-то.. Вот вам реальный карантин будет, а не это якобы сиденье дома, а реально шастание по пабам и бабам.
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Гандоны. Когда карантин дайте развлечение.
А трахатся с незнакомыми безопасгее чтоли калоли
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