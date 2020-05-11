Магуайр: "Рэшфорд — самый талантливый игрок, с кем я играл"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал нападающего Маркуса Рэшфорда самым талантливым игроком, с которым он когда-либо играл вместе.

Несмотря на то, что Магуайр только прошлым летом присоединился к "красным дьяволам", с Рэшфордом он познакомился гораздо раньше.



Совместные выступления на клубном и международном уровне позволили Харри убедиться, что у Маркуса есть потенциал, чтобы стать большой звездой и будущим капитаном "Юнайтед".



"Мне довелось поиграть с Маркусом еще в сборной Англии, поэтому я всегда был высокого мнения о нем. Его невозможно перехвалить. Думаю, у него впереди исключительная карьера".



"Да, определенно, он может стать капитаном "Юнайтед" в будущем. Думаю, каждый клуб должен обладать капитаном, на которого можно положиться, но также важно иметь лидеров среди коллектива. Маркус именно такой игрок, и он сражается в каждом матче. Как вы знаете, сейчас он вне игры с тяжелой травмой, но он жаждет вернуться и обычно очень редко пропускает матчи".



"Он всегда хочет быть доступным для команды. Думаю, вы сами можете видеть, насколько он хорош на поле и за его пределами. Также замечательно видеть, что он трудится в благотворительных целях".



"Как я уже говорил, он изумил меня на поле. Он самый талантливый игрок, с которым я когда-либо играл вместе, и он будет великолепным игроком для этого клуба", — сообщил Магуайр в официальном подкасте "Юнайтед".