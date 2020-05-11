Судьба сезона 2019/20 определится на этой неделе

Для Премьер-Лиги наступает неделя, которая станет определяющей в плане завершения этого сезона.

В своем обращении к народу в воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил краткий план по поэтапному возвращению страны к нормальной жизни в условиях затухающей пандемии коронавируса.



Джонсон никак не упомянул профессиональный спорт, однако BBC ожидает, что в понедельник британское правительство сделает отдельное заявление по этому поводу и даст добро на возвращению атлетов к тренировкам, пускай и в ограниченном режиме, как только будут согласованы соответствующие протоколы безопасности.



Также в понедельник 20 клубов Премьер-Лиги проведут очередную видеоконференцию и продолжат обсуждение "Проекта Перезапуск". Учитывая серьезный раскол по поводу нейтральных полей, предложение о возобновлении сезона не будет выставляться на голосование в этот день.



Клубы Премьер-Лиги постараются приблизиться к компромиссу, который — в том или ином виде — должен быть достигнут в течение недели. Участникам высшего английского дивизиона предстоит решить, возобновится ли этот сезон. Если да, то как именно. Если нет, то нужно будет сделать выбор между обнулением кампании и признанием ее завершенной, с распределением мест.



Единственное голосование, которое может состояться в понедельник, коснется продления истекающих контрактов с игроками.