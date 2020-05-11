"Ливерпуль" не будет доигрывать сезон ослабленным составом

"Ливерпуль" заверит остальные клубы Премьер-Лиги, что не будет выставлять ослабленный состав после оформления чемпионства.

В минувшую пятницу исполнительный директор неназванного клуба Премьер-Лиги поделился с изданием Daily Mail своими опасениями насчет того, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп начнет беречь своих основных игроков, как только возьмет титул.



Все клубы Премьер-Лиги понимают, что их стремление возобновить сезон в условиях пандемии коронавируса во многом продиктовано финансовыми соображениями. Игроки будут находится под повышенным риском не только в плане COVID-19, но и в плане травм — многие недели самоизоляции не могут пройти бесследно.



Если бы "Ливерпуль" стал играть матчи ослабленным составом, это стало бы еще одним ударом по целостности соревнования, которая и так под большим вопросом из-за идеи насчет нейтральных полей.



Однако The Telegraph утверждает, что на "Энфилде" сочли подобное предположение абсурдным. Если во время назначенной на понедельник видеоконференции кто-либо из клубов выскажет свои опасения на этот счет, "Ливерпуль" предоставит гарантии того, что свои оставшиеся девять матчей проведет сильнейшим составом.



Добавим, что "Ливерпулю" достаточно всего двух побед для чемпионства. Из числа оставшихся соперников "красных" только "Брайтону" и "Астон Вилле" грозит вылет.