Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Лаутаро Мартинесу. Фрэнк Лэмпард пытается соблазнить Дриса Мертенса. "Ньюкасл" избрал Гарета Бэйла своей трансферной целью. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Нападающий "Лилля" Виктор Осимхен отверг интерес "Интера", "Милана" и "Аталанты", потому что хочет продолжить карьеру в Премьер-Лиге, где в его услугах заинтересованы "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". (The Nation)



Отступные по контракту нападающего Тимо Вернера снизятся с 52 до 43 миллионов фунтов, если "РБ Лейпциг" не выиграет Бундеслигу.(Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" снова помышляет о покупке нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. (Sport)



"Реал" потерял интерес к полузащитнику "Юнайтед" Полю Погба. (Tuttosport)



Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо открыт к переходу в "Юнайтед". (Corriere di Torino)



"Юнайтед" и "Эвертон" контактируют с представителями Рабьо. (Calciomercato)



Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс возглавляет список трансферных целей "Челси". Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард даже подписался на бельгийца в инстаграме и теперь шлет личные сообщения. (Il Mattino)



Вингер Виллиан не планирует возобновлять переговоры с "Челси" о новом контракте и готов рассмотреть предложения "Тоттенхэма" и "Арсенала". ( Football.London)



Отец 22-летнего полузащитника "Фламенго" Жерсона сообщил, что "Тоттенхэм" и "Арсенал" хотят его сына. (ESPN)



"Лион" выставил на продажу за 43 млн. фунтов полузащитника Уссема Ауара, который может быть интересен "Манчестер Сити". (L'Equipe)



Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг пообещал своему деду, прежде чем тот умер, что будет выступать за "Реал". (The Sun)



Потенциальные владельцы "Ньюкасла" рассматривают вингера "Реала" Гарета Бэйла в качестве своей трансферной цели. (Marca)



"Атлетико" предложил "Ливерпулю" своего полузащитника Томаса Партея в обмен на Алекса Окслейд-Чемберлена. (The Sun)



"Атлетико" попросит 20 млн. фунтов, если клубы Премьер-Лиги попробуют вернуть 29-летнего защитника Кирана Триппьера на родину. (The Sun)



Агент Мино Райола договаривается о переходе нападающего "Эвертона" Мойзе Кина в "Рому". (Daily Star)



Другое



BBC готовится к возобновлению передачи Match of the Day 12 июня. (The Telegraph)



Бродкастеры обеспокоены, что из-за отсутствия болельщиков на трибунах после возобновления сезона телезрители смогут слышать мат игроков во время трансляций. (Daily Mail)



Пандемия коронавируса может помочь клубам Премьер-Лиги внедрить свои молодежные команды в Футбольную Лигу, хотя прежде получали отпор. (Daily Mirror)



"Юнайтед" и "Вулверхэмптон" должны возобновить свой путь в плей-офф Лиги Европы 6 августа. (Daily Mirror)



Игроки Премьер-Лиги решительно отвергли идею играть в футбол в масках. (Daily Mirror)



Физиотерапевты "Ньюкасла" потрясены статистическими показателями Джонджо Шелви — полузащитник демонстрирует результаты лучше, чем до остановки сезона. (Daily Star)



У пяти игроков Ла Лиги выявлен коронавирус, но это не отменяет планы Испании возобновить футбольный сезон. (Sky Sports)



Дидье Дрогба был признан лучшим нападающим французской Лиги 1 последних 20 лет, опередив Златана Ибрагимовича. (Daily Mail)



Харри Магуайр во второй раз стал отцом — у защитника "Юнайтед" родилась дочка. (Daily Star)