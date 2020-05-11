"Челси" видит в Райсе возможную замену для Канте

"Челси" держит полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса в уме на случай расставания с Нголо Канте в ближайшее трансферное окно.

За время выступлений в Англии Канте заработал репутацию одного из лучших опорных полузащитников планеты, подтвердив это двумя чемпионскими титулами Премьер-Лиги и победой на Чемпионате Мира со сборной Франции.



Однако сперва Нголо был лишен возможности играть на излюбленной позиции в опорной зоне, а последний год страдает из-за различных проблем со здоровьем.



По информации Daily Mirror, придать Канте второе дыхание хочет "Реал". Королевский клуб жаждет заполучить Нголо даже сильнее, чем Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".



Естественно, вызванный пандемией коронавируса кризис является большой угрозой для такого рода трансфера, однако "синие" хотят быть готовы на случай возможного расставания с Канте.



Если 29-летний француз все-таки покинет "Стэмфорд Бридж", "Челси" будет готов позвать из "Вест Хэма" Райса, который был отчислен из академии "синих" в возрасте 14 лет, но нашел способ пробиться на вершину и является, пожалуй, лучшим игроком "молотобойцев" в этом сезоне.