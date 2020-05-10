Мане получит возможность завершить карьеру в "Ливерпуле"
"Ливерпуль" планирует предложить Садио Мане новый контракт, который позволит сенегальскому нападающему провести остаток своей карьеры на "Энфилде".
Действующий контракт Мане истекает еще нескоро — в 2023 году, однако в "Ливерпуле" чувствуют, что после двух абсолютно блестящих лет Садио заслуживает награды.
Кроме того, "красные" не могли не заметить те настойчивые слухи, которые уже несколько месяцев связывают Мане с переходом в "Реал".
Football Insider стало известно от своего источника в "Ливерпуле", что мерсисайдцы собираются отреагировать на это, предложив Мане продлить свое пребывание в клубе.
Заключив новый контракт, Мане, которому на прошлой неделе исполнилось 28, фактически получит возможность провести в "Ливерпуле" остаток своей игровой карьеры.
10.05.2020 23:00
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Будем честны, кроме взрывной скорости у этого бегунка ничего нет. Еще пара лет, и он будет неповоротливым тюфяком ака Руни.
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В топ 5 нужно включить топаря. Один из лучших на моей памяти в ЛФК.
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Время быстро летит.
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Реал не будет платить необходимые 140+ за игрока 28 лет, тем более в период кризиса. Так что нет повода для беспокойства
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Мане просто должен посрать сверху на реал барсу гараж
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