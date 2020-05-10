Мане получит возможность завершить карьеру в "Ливерпуле"

Садио Мане "Ливерпуль" планирует предложить Садио Мане новый контракт, который позволит сенегальскому нападающему провести остаток своей карьеры на "Энфилде".

Действующий контракт Мане истекает еще нескоро — в 2023 году, однако в "Ливерпуле" чувствуют, что после двух абсолютно блестящих лет Садио заслуживает награды.

Кроме того, "красные" не могли не заметить те настойчивые слухи, которые уже несколько месяцев связывают Мане с переходом в "Реал".

Football Insider стало известно от своего источника в "Ливерпуле", что мерсисайдцы собираются отреагировать на это, предложив Мане продлить свое пребывание в клубе.

Заключив новый контракт, Мане, которому на прошлой неделе исполнилось 28, фактически получит возможность провести в "Ливерпуле" остаток своей игровой карьеры.


Метки контракты, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 592

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 10.05.2020 23:52 # brown-ale
    Будем честны, кроме взрывной скорости у этого бегунка ничего нет. Еще пара лет, и он будет неповоротливым тюфяком ака Руни.

    (ответить)

  2. chronicle 10.05.2020 23:49 # chronicle
    В топ 5 нужно включить топаря. Один из лучших на моей памяти в ЛФК.

    (ответить)

  3. vyrentz 10.05.2020 23:29 # vyrentz
    Время быстро летит.

    (ответить)

  4. dallaslp 10.05.2020 23:28 # dallaslp
    Реал не будет платить необходимые 140+ за игрока 28 лет, тем более в период кризиса. Так что нет повода для беспокойства

    (ответить)

  5. martingor 10.05.2020 23:19 # martingor
    Мане просто должен посрать сверху на реал барсу гараж

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: