Мане получит возможность завершить карьеру в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" планирует предложить Садио Мане новый контракт, который позволит сенегальскому нападающему провести остаток своей карьеры на "Энфилде".

Действующий контракт Мане истекает еще нескоро — в 2023 году, однако в "Ливерпуле" чувствуют, что после двух абсолютно блестящих лет Садио заслуживает награды.



Кроме того, "красные" не могли не заметить те настойчивые слухи, которые уже несколько месяцев связывают Мане с переходом в "Реал".



Football Insider стало известно от своего источника в "Ливерпуле", что мерсисайдцы собираются отреагировать на это, предложив Мане продлить свое пребывание в клубе.



Заключив новый контракт, Мане, которому на прошлой неделе исполнилось 28, фактически получит возможность провести в "Ливерпуле" остаток своей игровой карьеры.