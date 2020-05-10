Агент ожидает, что Упамекано останется в "РБ Лейпциг"
Агент защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано не ожидает, что его клиент отправится в Премьер-Лигу в ближайшее трансферное окно.
Упамекано очень ярко проводит этот сезон, проявляя себя не только в Бундеслиге, но и в Лиге Чемпионов, где "РБ Лейпциг" выбил из борьбы "Тоттенхэм" и впервые в своей истории достиг четвертьфинала.
Согласно слухам, Дайо не собирается продлевать свой истекающий через год контракт и находится в числе трансферных целей таких клубов, как "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", однако агент Фолькер Струт не верит в отъезд своего клиента из Лейпцига.
"Я не верю в большие трансферные суммы, а Упамекано — тот игрок, трансфер которого потребовал бы большой суммы. Этими словами я все сказал", — сообщил Струт Sport1.
10.05.2020 22:00
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Откуда этот Покемон выскочка нарисовался, через год про него никто и не вспомнит, Лейпцигу надо сливать его пока есть спрос
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