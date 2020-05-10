Гиггз назвал четырех игроков, которых Фергюсон никогда не критиковал

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз назвал имена четырех игроков, у которых был иммунитет к знаменитым взбучкам сэра Алекса Фергюсона.

В период работы главным тренером "Юнайтед" Фергюсон всегда держал своих игроков в тонусе и не позволял расслабиться — крепко доставалось даже таким звездам, как Дэвид Бекхэм. Но были и исключения.



"Было четверо игроков, на которых Фергюсон никогда не срывался. Кантона — один из них. Также это Брайан Робсон, Рой Кин и Криштиану Роналду. Все они по-своему были теми, кто добывал победы в матчах".



"Они делали реальные дела на футбольном поле, поэтому он никогда не чувствовал необходимым их отчитывать".



"Были матчи, в которых Эрик ничего не делал. Он не забивал, он не носился по полю, как Тевес или Уэйн Руни, он совершенно не проявлял себя. Но он знал, что рано или поздно получит свой шанс".



"Мы сидели в раздевалке и думали: "Он должен отчитать его, потому что сегодня он ничего не сделал".



"Однако на следующей неделе он забивал победный гол или показывал какой-то магический трюк. Так что Фергюсон очень хорошо обращался с большими игроками, пока те делали свою работу на поле. Он обращался с ними по-другому".



"Он был мастером психологии, он был мастером в том, чтобы заставлять каждого быть максимально эффективным. Он знал, кого нужно приобнять, на кого нужно накричать в перерыве или конце матча, кого нужно оставить вне состава, чтобы этот игрок хорошо отреагировал".



"Лично мне доставалось от него несколько раз. Я имею ввиду те разы, когда казалось, что моя карьера в клубе окончена. Шесть или семь раз он штрафовал меня на двухнедельную зарплату за то, что я позволил себе возразить ему".



"Это не слишком приятно терпеть, находясь в раздевалке. Вас едва победили или ты сыграл плохо, и ты лишь усугубляешь свое положение, возражая ему".



"Когда моя карьера была на поздней стадии, он признался, что ему вообще-то нравилось, когда я возражал ему. Это значило, что мне не все равно. Он продолжал штрафовать тебя, потому что хотел показать, кто здесь главный, но ему это весьма нравилось, если ты не переходил черту", — сообщил Гиггз beIN Sports.