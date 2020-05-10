Восемь клубов Премьер-Лиги выступят против нейтральных полей

Количество клубов Премьер-Лиги, возражающих против возобновления сезона на нейтральных полях, перевалило за критическую отметку.

Как известно, чтобы принять решение о проведении оставшихся 92 матчей этого сезона на нейтральных полях, требуются голоса 14 клубов из 20. Именно на таком варианте настаивают Премьер-Лига и британское правительство.



До сих пор считалось, что против нейтральных полей решительно настроены только шесть последних на данный момент клубов: "Норвич", "Астон Вилла", "Борнмут", "Уотфорд", "Вест Хэм" и "Брайтон".



Однако The Telegraph утверждает, что во время назначенной на понедельник видеоконференции против нейтральных полей собираются выступить сразу восемь клубов, а это уже ставит возобновление сезона под угрозу.



К шестерке аутсайдеров, из которых "Брайтон", "Астон Вилла" и "Уотфорд" публично выразили свое несогласие с нейтральными полями, присоединились двое клубов, которые находятся "значительно выше" в таблице.



"Наша предстоящая встреча — это очередной шаг в процессе по возвращению футбола. Мы предадим себя, если не найдем способ доиграть сезон. Это может оказаться нам не под силу, потому что мы столкнулись с огромными испытаниями, но мы попытаемся", — сообщил президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш BBC, допустив вероятность того, что сезон не будет доигран.



Добавим, если сезон не будет доигран, клубы Премьер-Лиги недосчитаются 762 миллионов фунтов только в качестве призовых.