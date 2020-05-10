Восемь клубов Премьер-Лиги выступят против нейтральных полей

Брайтон против Норвича Количество клубов Премьер-Лиги, возражающих против возобновления сезона на нейтральных полях, перевалило за критическую отметку.

Как известно, чтобы принять решение о проведении оставшихся 92 матчей этого сезона на нейтральных полях, требуются голоса 14 клубов из 20. Именно на таком варианте настаивают Премьер-Лига и британское правительство.

До сих пор считалось, что против нейтральных полей решительно настроены только шесть последних на данный момент клубов: "Норвич", "Астон Вилла", "Борнмут", "Уотфорд", "Вест Хэм" и "Брайтон".

Однако The Telegraph утверждает, что во время назначенной на понедельник видеоконференции против нейтральных полей собираются выступить сразу восемь клубов, а это уже ставит возобновление сезона под угрозу.

К шестерке аутсайдеров, из которых "Брайтон", "Астон Вилла" и "Уотфорд" публично выразили свое несогласие с нейтральными полями, присоединились двое клубов, которые находятся "значительно выше" в таблице.

"Наша предстоящая встреча — это очередной шаг в процессе по возвращению футбола. Мы предадим себя, если не найдем способ доиграть сезон. Это может оказаться нам не под силу, потому что мы столкнулись с огромными испытаниями, но мы попытаемся", — сообщил президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш BBC, допустив вероятность того, что сезон не будет доигран.

Добавим, если сезон не будет доигран, клубы Премьер-Лиги недосчитаются 762 миллионов фунтов только в качестве призовых.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. gunars 10.05.2020 20:59 # gunars
    хз если честно) кому выгодно, кому нет если обнулят сезон

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  2. sausage 10.05.2020 20:57 # sausage
    Сейчас эти полупокеры типа Уотфорда начнут сами себя заражать, лишь бы чемпик аннулировали. Пиздой накрылся дух английского футбола. Беларусбанк - новый ориентир бескомпромиссного футбола.

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  3. narcot 10.05.2020 20:57 # narcot
    безмозг, если апл > лч, то почему у сито 0 финалов?

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  4. funkyfresh 10.05.2020 20:56 # funkyfresh
    Пердаки портовых даунов улетят в стратосферу

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  5. thegodfather 10.05.2020 20:35 # thegodfather
    - Чемпионы Первого Дивизиона: 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990

    - Обладатели Кубка Англии (Fa Cup): 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006
    - Обладатели Кубка Лиги (Carling Cup): 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012
    - Обладатели Cуперкубка Англии: 1964(поделен), 1965(поделен), 1966, 1974, 1976, 1977(поделен), 1979, 1980, 1982, 1986 (поделен), 1988, 1989, 1990(поделен), 2001, 2006

    Обладатели Кубка Европейских Чемпионов: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
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    Источник: http://fapl.ru/teams/4/

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  6. quavo 10.05.2020 20:28 # quavo
    УАЗАЗХАХАХАХ

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  7. chronicle 10.05.2020 20:22 # chronicle
    Лига чемпионов УЕФА (англ. UEFA Champions League)
    Действующий победитель
    Ливерпуль (6)

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  8. sausage 10.05.2020 20:13 # sausage
    10.05.2020 19:12 #
    bezviz

    для колбасников пенсы и Челси это самый лютый очаг их очка, я про это. тупая бульба))
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/78363/?c=1

    Совсем поехал этот пенс на фоне доминации Ливерпуля. Безвиз, дурилка, для колбасников пенсы и Челси самый любимый повод поржать. Лютый очаг очка у него...) Сук, ну и дятел.

    Источник: http://fapl.ru/posts/78363/?c=1#c7132840

    (ответить)

  9. slash-lfc 10.05.2020 20:10 # slash-lfc
    Этими обсосами стали Шестьнольси и Спермю

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  10. narcot 10.05.2020 20:06 # narcot
    что там у щити? 0 финалов?

    Ровно 42 года назад "Ливерпуль" выиграл свой второй Кубок европейских чемпионов

    Тогда мерсисайдцы стали сильнейшими в Европе второй год подряд

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