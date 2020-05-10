Восемь клубов Премьер-Лиги выступят против нейтральных полей
Количество клубов Премьер-Лиги, возражающих против возобновления сезона на нейтральных полях, перевалило за критическую отметку.
Как известно, чтобы принять решение о проведении оставшихся 92 матчей этого сезона на нейтральных полях, требуются голоса 14 клубов из 20. Именно на таком варианте настаивают Премьер-Лига и британское правительство.
До сих пор считалось, что против нейтральных полей решительно настроены только шесть последних на данный момент клубов: "Норвич", "Астон Вилла", "Борнмут", "Уотфорд", "Вест Хэм" и "Брайтон".
Однако The Telegraph утверждает, что во время назначенной на понедельник видеоконференции против нейтральных полей собираются выступить сразу восемь клубов, а это уже ставит возобновление сезона под угрозу.
К шестерке аутсайдеров, из которых "Брайтон", "Астон Вилла" и "Уотфорд" публично выразили свое несогласие с нейтральными полями, присоединились двое клубов, которые находятся "значительно выше" в таблице.
"Наша предстоящая встреча — это очередной шаг в процессе по возвращению футбола. Мы предадим себя, если не найдем способ доиграть сезон. Это может оказаться нам не под силу, потому что мы столкнулись с огромными испытаниями, но мы попытаемся", — сообщил президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш BBC, допустив вероятность того, что сезон не будет доигран.
Добавим, если сезон не будет доигран, клубы Премьер-Лиги недосчитаются 762 миллионов фунтов только в качестве призовых.
10.05.2020 20:00
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Последние комментарии:
хз если честно) кому выгодно, кому нет если обнулят сезон
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Сейчас эти полупокеры типа Уотфорда начнут сами себя заражать, лишь бы чемпик аннулировали. Пиздой накрылся дух английского футбола. Беларусбанк - новый ориентир бескомпромиссного футбола.
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безмозг, если апл > лч, то почему у сито 0 финалов?
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Пердаки портовых даунов улетят в стратосферу
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- Чемпионы Первого Дивизиона: 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990
- Обладатели Кубка Англии (Fa Cup): 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006
- Обладатели Кубка Лиги (Carling Cup): 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012
- Обладатели Cуперкубка Англии: 1964(поделен), 1965(поделен), 1966, 1974, 1976, 1977(поделен), 1979, 1980, 1982, 1986 (поделен), 1988, 1989, 1990(поделен), 2001, 2006
Обладатели Кубка Европейских Чемпионов: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
Обладатели Кубка УЕФА: 1973, 1976, 2001
Обладатели Суперкубка Европы: 1977, 2001, 2005, 2019
Источник: http://fapl.ru/teams/4/
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УАЗАЗХАХАХАХ
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Лига чемпионов УЕФА (англ. UEFA Champions League)
Действующий победитель
Ливерпуль (6)
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10.05.2020 19:12 #
bezviz
для колбасников пенсы и Челси это самый лютый очаг их очка, я про это. тупая бульба))
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Источник: http://fapl.ru/posts/78363/?c=1
Совсем поехал этот пенс на фоне доминации Ливерпуля. Безвиз, дурилка, для колбасников пенсы и Челси самый любимый повод поржать. Лютый очаг очка у него...) Сук, ну и дятел.
Источник: http://fapl.ru/posts/78363/?c=1#c7132840
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Этими обсосами стали Шестьнольси и Спермю
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что там у щити? 0 финалов?
Ровно 42 года назад "Ливерпуль" выиграл свой второй Кубок европейских чемпионов
Тогда мерсисайдцы стали сильнейшими в Европе второй год подряд
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