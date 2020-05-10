"Шанхай Шеньхуа" ожидает, что Игало вернется в Китай

"Шанхай Шеньхуа" ожидает, что нападающий Одион Игало вернется из "Манчестер Юнайтед" к старту нового сезона китайской Суперлиги в июле.

Игало присоединился к "красным дьяволам" в заключительный день зимнего трансферного окна, но арендное соглашение по Одиону рассчитано только до 31 мая.



Клуб с "Олд Траффорд" все еще сомневается насчет выкупа Игало, но очень хочет продлить аренду 30-летнего нигерийца до конца европейского сезона 2019/20 — соответствующая дата оказалась сдвинута из-за пандемии коронавируса.



Однако Sky Sports утверждает, что у "Шанхай Шеньхуа" другие планы. Китайский клуб по-прежнему рассчитывает на Игало и еще в марте предложил Одиону продлить контракт до декабря 2024 с повышением зарплаты до 400 тысяч фунтов в неделю.



В данный момент единственный способ для "дьяволов" сохранить Игало — это выкупить его, однако "Шанхай Шеньхуа" оценивает своего бомбардира в 20 млн. фунтов.



Если МЮ так и не решится заплатить указанную сумму, это может сделать "Ньюкасл" по завершении процесса смены владельцев.