Компани считает Ван Дейка лучшим защитником Премьер-Лиги всех времен
Экс-капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани назвал Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим защитником в эру Премьер-Лиги.
Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" чуть более двух лет, однако для Компани этого оказалось достаточно, чтобы поставить голландца выше некоторых легенд Премьер-Лиги, включая себя.
"Это странно, потому что он на виду не так долго, как были Джон Терри, Рио Фердинанд и им подобные, которые блистали на протяжении очень, очень долгого времени".
"Однако выбор в его пользу очевиден, учитывая продемонстрированное им в последние годы. Если бы он раньше достиг этого уровня, то уже был бы далеко впереди".
"Посмотрите, какое влияние он оказывает на команду. Этот защитник не знает эгоизма, и именно его взаимодействие с другими парнями делает игру команды такой надежной".
"Ливерпуль" до Ван Дейка и "Ливерпуль" с Ван Дейком — это две совершенно разные команды, и поэтому я выбираю его", — цитирует Компани talkSPORT.
10.05.2020 17:00
Просмотров: 294
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он и как человек лучше пенса Терри, хотя бы жен своих друзей не долбит
(ответить)
и где он сказал такое? Миха собери свой мусор
(ответить)
Батя куйни не скажет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий