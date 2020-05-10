Компани считает Ван Дейка лучшим защитником Премьер-Лиги всех времен

Виргил Ван Дейк Экс-капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани назвал Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим защитником в эру Премьер-Лиги.

Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" чуть более двух лет, однако для Компани этого оказалось достаточно, чтобы поставить голландца выше некоторых легенд Премьер-Лиги, включая себя.

"Это странно, потому что он на виду не так долго, как были Джон Терри, Рио Фердинанд и им подобные, которые блистали на протяжении очень, очень долгого времени".

"Однако выбор в его пользу очевиден, учитывая продемонстрированное им в последние годы. Если бы он раньше достиг этого уровня, то уже был бы далеко впереди".

"Посмотрите, какое влияние он оказывает на команду. Этот защитник не знает эгоизма, и именно его взаимодействие с другими парнями делает игру команды такой надежной".

"Ливерпуль" до Ван Дейка и "Ливерпуль" с Ван Дейком — это две совершенно разные команды, и поэтому я выбираю его", — цитирует Компани talkSPORT.


Метки Ван Дейк, Компани, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. xin 10.05.2020 17:24 # xin
    Он и как человек лучше пенса Терри, хотя бы жен своих друзей не долбит

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  2. yamateh 10.05.2020 17:23 # yamateh
    и где он сказал такое? Миха собери свой мусор

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  3. lfcynwa 10.05.2020 17:01 # lfcynwa
    Батя куйни не скажет

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